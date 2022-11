Darbinieku atbalstam energokrīzē atkritumu apsaimniekotājs novirza ceturtdaļmiljonu eiro

Elektroenerģijas un apkures izmaksu sadārdzinājuma segšanai vides pakalpojumu sniedzējs "CleanR grupa" ar novembri nodrošina piemaksu atalgojumam vairāk nekā 800 darbiniekiem. Grupas uzņēmumi saviem darbiniekiem mēnesī papildus atvēlēs gandrīz 80 tūkst. eiro.

Atbalsts piešķirts šoferiem, krāvējiem, sētniekiem, telpu uzkopējiem, atkritumu šķirotājiem un citiem strādniekiem.

Šobrīd lēmums pieņemts par atbalsta sniegšanu novembrī, decembrī un janvārī. Kopumā atbalsta nodrošināšanai grupa trīs mēnešos novirzīs turpat ceturtdaļmiljonu eiro.

Tā kā darbinieku labbūtība ir grupas uzņēmumu darbības fokusā, pieņemts lēmums par papildu atbalsta sniegšanu. Grupas personāla direktore Elita Tīlīte-Kārkle teic, ka šī nav pirmā reize, kad uzņēmums nodrošina darbiniekiem un viņu ģimenēm sociālo atbalstu, un plāno to darīt arī turpmāk. Darbinieki dienu no dienas reprezentē gan uzņēmumu, gan pakalpojumus, tāpēc ir svarīgi sniegt viņiem palīdzīgu roku krīzes apstākļos, viņa piebilst.

Sākoties energoresursu krīzei, "CleanR grupa" pārskatīja savus resursu lietošanas paradumus un efektivitāti, kā arī iesaistīja darbiniekus ideju ģenerēšanā par resursu taupīšanu.

AS "CleanR grupa" ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR", industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR Verso", kas specializējas būvniecības atkritumu un otrreizēji pārstrādājamu resursu nozarē, telpu uzkopšanas uzņēmums SIA "Vizii" un pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Vizii Urban". AS "CleanR grupa", tās meitasuzņēmumu un asociēto sabiedrību galvenais darbības veids ir vides pakalpojumu pārvaldība. Tās akcionārs ir Guntars Kokorevičs. Koncernā kopā ietilpst 20 sabiedrības, no kurām līdz šim lielākais neto apgrozījuma apjoms ir SIA "CleanR", SIA "Vides resursu centrs" un SIA "Vizii".