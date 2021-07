Dārzeņkopības uzņēmuma 'Dimdiņi agro' apgrozījums pērn pieauga par 22,1%

Dārzeņkopības uzņēmums SIA "Dimdiņi agro" pērn strādāja ar 1,066 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 22,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 12,1% un bija 284 080 eiro, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.

"Dimdiņi agro" gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka pērn kompānija apstrādāja 499 hektārus zemes. Tostarp 110 hektāru platībā tika audzētas 19 kāpostu šķirnes, 183 hektāru platība tika apsēta ar vasarājiem, savukārt 174 hektāros iesēti ziemāji.

Kopumā pērn novāktas 4604 tonnas galviņkāpostu, 222 tonnas lapu kāpostu un nokultas 1228 tonnas labības.

No dārzeņu realizācijas kompānija pērn guva ieņēmumus 876 824 eiro apmērā, kas ir par 33,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet no graudu realizācijas gūti ieņēmumi 179 528 eiro apmērā, kas ir samazinājums par 13,2%. Tikmēr no citiem pamatdarbības veidiem gūti ieņēmumi 9424 eiro apmērā, kas ir par 12,3% vairāk nekā 2019.gadā.

2021.gadā kompānijas vadība paredz turpināt investīcijas ilgtermiņa aktīvos, kāpostu novākšanas tehnoloģijas uzlabošanā.

Jau ziņots, ka "Dimdiņi agro" 2019.gadā strādāja ar 873 225 eiro apgrozījumu, kas ir par 7,8% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa saruka par 8,7% - līdz 253 334 eiro.

Kompānija reģistrēta 2008.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2840 eiro. Kompānijas lielākais īpašnieks ir Rinalds Audzišs, kam pieder 60% "Dimdiņi agro" kapitāldaļu, savukārt 20% pieder Ivetai Stalidzānei. Tikmēr 10% pieder gan Oskaram Bredikam, gan Sintijai Audzišai.