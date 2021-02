Datu valsts inspekcija uzlikusi 65 000 eiro sodu 'Lursoft IT'

Datu valsts inspekcija 2020. gada nogalē uzlikusi 65 000 eiro sodu SIA "Lursoft IT" par prettiesisku personas datu apstrādi, publiskojot tīmekļa vietnē "www.lursoft.lv" personas datus saturošus dokumentus. Tāpat Datu valsts inspekcija "Lursoft IT" uzlika pienākumu pārtraukt prettiesisku personas datu apstrādi (publicēšanu), informē inspekcija. "Lursoft IT" pārsūdzēja Datu valsts inspekcijas lēmumu tiesā, kas nozīmē, ka piemērotais sods nav uzskatāms par galēju.

Datu valsts inspekcija administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros vērtēja, vai 2020. gadā "Lursoft IT" veiktā datu apstrāde, publiskojot tīmekļa vietnē "www.lursoft.lv" personas datus saturošus dokumentus, ir atbilstoša 2020. gadā spēkā esošajam regulējumam. Inspekcija konstatēja, ka "Lursoft IT" ir veikusi prettiesisku personas datu apstrādi, publiskojot, personas datus, kuri ir iekļauti Uzņēmumu reģistra reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā.

2020. gada 7. janvārī spēkā stājušies grozījumi likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" paredz, ka reģistrācijas lieta tiek sadalīta divās daļās publiskajā un nepubliskajā. Publiskās daļas dokumenti un līdz ar to arī personas dati ir publiski pieejami un tos var atkalizmantot, komersantam sniedzot pakalpojumus. Savukārt nepubliskās daļas dokumenti ir ierobežotas pieejamības informācija un šādas informācijas atkalizmantošana un publiskā pieejamībā ir aizliegta. Līdz ar to personas datu, kuri ir iekļauti juridiskās personas reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā, publicēšanai un vispārīgai pieejamībai nav tiesiskā pamata atbilstoši Vispārīgās datu regulas noteikumiem. Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka lietas ietvaros konstatētā prettiesiskā datu apstrāde attiecas uz tiem personas datiem, kas iekļauti reģistra nepubliskajā daļā iekļautajos – dokumentos. Lai arī "Lursoft IT" informāciju no Uzņēmuma reģistra ieguva līdz normatīvā regulējuma izmaiņu spēkā stāšanās brīža, turpināt personas datu apstrādi, tai skaitā publicēšanu, ja tai zudis tiesiskais pamats (tai skaitā vēsturisko informāciju), nav atbilstoša Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.

Lietas ietvaros Datu valsts inspekcija konstatēja, ka "Lursoft IT", neievērojot Maksātnespējas likumā noteikto termiņu*, tīmekļa vietnes "www.lursoft.lv" Maksātnespējas reģistra datu bāzē publicēja informāciju par vēsturiskajiem fiziskās personas maksātnespējas procesiem ilgāk, nekā vienu gadu pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu izdarīšanas dienas, t.i. timekļa vietnē "www.lursoft.lv" informācija par vēsturiskajiem fiziskās personas maksātnespējas procesiem bija pieejama piecus gadus pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas izdarīšanas dienas.

Datu valsts inspekcija skaidro, lai arī "Lursoft IT" nav Maksātnespējas likuma 132. panta trešās daļas tiešais adresāts (Maksātnespēja reģistra pārzinis ir Uzņēmumu reģistrs), tam ir saistoša šīs tiesību normas būtība un tajā ietvertā likumdevēja interpretācija, vērtējot samērīgumu starp datu subjekta interesēm uz savu personas datu aizsardzību un kontroli pār saviem personas datiem un "Lursoft IT" un to klientu interesi turpināt personas datu apstrādi bez jebkādiem ierobežojumiem.

Administratīvais naudas sods 65 000 eiro apmērā piemērots, ņemot vērā aizskarto datu subjektu skaitu, publicēto personas datu apjomu, kompānijas apgrozījuma apmēru**, kā arī to, ka "Lursoft IT" pēc Datu valsts inspekcijas saņemtajām norādēm neizbeidza un neierobežoja personas datu publicēšanu uz laiku, kamēr tiek noskaidrots, vai apstrāde ir atbilstoša normatīvajam regulējumam, t.i., par iespējamu Vispārīgajai datu aizsardzības regulai neatbilstošu datu apstrādi, publicējot informāciju "Lursoft IT" tīmekļa vietnē "www.lursoft.lv".

* Maksātnespējas likuma 132. panta trešajai daļai fiziskās personas maksātnespējas procesa lietā ierakstītās ziņas publisko maksātnespējas reģistrā fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā, kā arī vienu gadu pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu izdarīšanas dienas.



** Administratīvo naudas sodu apmēra noteikšanas kritēriji uzņēmumiem un fiziskām personām pieejams https://www.dvi.gov.lv/lv/dvi