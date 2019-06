Daudznozaru uzņēmuma 'Reaton Ltd' apgrozījums pērn pieauga par 10%

Daudznozaru uzņēmums "Reaton Ltd" pērn strādāja ar 53,268 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa pieauga 1,8 reizes un bija 416 927 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Kompānijas gada pārskatā norādīts, ka pērn ieņēmumi no preču realizācijas vietējā tirgū salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 3,302 miljoniem eiro, veidojot 31,886 miljonus eiro, ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas vietējā tirgū pieauga par 1,852 miljoniem eiro un bija 7,296 miljoni eiro, bet ieņēmumi no preču realizācijas Eiropas Savienības tirgū saruka par 293 335 eiro un bija 13,663 miljoni eiro.

"Reaton Ltd" gada pārskatā sacīts, ka pērn kompānijas ieņēmumi no pārtikas produktu tirdzniecības veidoja 37,592 miljonus eiro, celtniecības un interjera materiālu tirdzniecības - 6,428 miljonus eiro, būvniecības un celtniecības remonta darbiem - 6,606 miljonus eiro, durvju ražošanas un tirdzniecības - 2,029 miljonus eiro, darījumiem nekustamo īpašuma uzturēšanā - 611 579 eiro, mārketinga un administrācijas pakalpojumiem - 1907 eiro.

Vadības ziņojumā sacīts, ka pērn kompānija turpināja biznesa attīstību un palielināja pārtikas produktu tirdzniecību.

Nākotnē "Reaton Ltd" vadība plāno palielināt pārdošanas apjomus visos biznesa segmentos, kā arī prognozē rentabilitātes pieaugumu. Tāpat kompānijas vadība plāno sākt celtniecības materiālu noliktavas rekonstrukciju ar mērķi to pārveidot par pārtikas produktu noliktavu.

2017.gadā "Reaton Ltd" strādāja ar 48,1 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 16,5% vairāk nekā 2016.gadā, bet peļņa salīdzinājumā ar iepriekšējā gada zaudējumiem bija 224 089 eiro.

Kompānija reģistrēta 1991.gada jūlijā, un tās pamatkapitāls ir 1,3 miljoni eiro. Borisam Gluhmanim pieder 60,31% kompānijas kapitāla, bet Nataļjai Jakovļevai - 39,69%.