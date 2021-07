Daugavas krastmalā Rīgā piedāvā ierīkot saulrieta vērošanas tribīnes

"MadCity Rīga" ideju konkursa ietvaros žūrija galvenajai balvai nominējusi projektu "Saulrieta vērošanas tribīnes"

Projekts paredz Daugavas krastmalā Rīgā ierīkot saulrieta vērošanas tribīnes, tās iemēģināt Rīgas iedzīvotāji un viesi varēs jau šogad, "MadCity" norises laikā augustā un septembrī. Ideju konkursa mērķis bija atrast jaunas un neparastas idejas krastmalas izmantošanai, kuras veicinātu aktīvu Daugavas krastmalas izmantošanu Rīgas centrālajā daļā, tai skaitā uzturēšanos krastmalā.

Vairākas idejas finālā asi konkurēja par galveno balvu, tomēr žūrija to piešķīra Ievas Vītolas Deusas idejai "Saulrieta vērošanas tribīnes jeb RIETA VIETA". Galvenās balva – 1000 eiro.

"Iesniegtie 105 ideju projekti skaidri apliecina, ka esam radoša sabiedrība un arī paši gatavi rūpēties par sev labvēlīgu dzīves telpu. Priecē ideju daudzveidība un mērogs. Fakts, ka daļa no idejām papildina viena otru, liecina par to, ka sabiedrībai ir vienota vīzija par to, ko tā vēlētos redzēt Daugavā un tās krastos Rīgā," komentē pilsētplānotājs, "MadCity Rīga" organizators Neils Balgalis. Viņaprāt, savietojot visas šīs idejas kopā, Rīga tiešām iegūtu Ziemeļeiropā unikālu pastaigu un atpūtas vietu.

Konkursa "Atlūzusī krastmala" žūrija, kurā strādāja Neils Balgalis (pilsētplānotājs), Andris Klepers (Vidzemes augstskolas profesors, pētnieks), Juris Poga (arhitekts), Dina Suhanova (arhitekte) un Pauls Timrots (žurnālists), atzīst, ka vērtēšanas darbs nebija no vieglajiem, jo bija jāizvērtē ideju nozīmība sabiedriskam labumam un iespēja bez lieliem ieguldījumiem to īstenot. Peldošie pontoni ar laivu piestātnēm, restorāniem un kafejnīcām, idejas aktīvai atpūtai krastmalā, piknika vietas, krastmalas izgaismošana nakts laikā un apzaļumošana, dejas pie Daugavas un mākslinieku izstādes. Dalībnieki vēlētos redzēt arī Daugavā peldošās pirtis, pašapkalpošanās laivu stendus un ūdens taksometrus mobilitātes punktos, dažādus peldobjektus/platformas un zaļās terases, peldbaseinu (kā Helsinkos un Daugavpilī). Ideju iesniedzēji bija pamanījuši arī mazās iejaukšanās un uzlabojumus, kas ir svarīgi pilsētas dzīvē un savienojumā ar ūdeni.

Tika uzsvērta arī Rīgas domes loma – atļaut komercdarbību krastmalā, izsludinot nomas tiesības konkrētai uzņēmējdarbībai Daugavas krastos. Vairāki dalībnieki saskatīja arī Zaķusalas unikālās iespējas parka izveidei, kempinga izveidei un brīvdabas kino.