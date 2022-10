Daugavpilī no februāra siltumenerģijas tarifu plāno celt vēl par 13%

Daugavpilī no nākamā gada februāra siltumenerģijas tarifu plānots celt vēl par 12,8%, tam sasniedzot 198 eiro par megavatstundu (MWh), liecina "Daugavpils siltumtīklu" publiskotais tarifu projekts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt pēc diviem gadiem – no 2025. gada 1. februāra - siltuma gala tarifs varētu tikt nedaudz samazināts – līdz 196,74 eiro par MWh. Par piedāvātajām tarifu izmaiņām vēl jālemj Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar energoresursu cenu pieaugumu un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, tarifu izmaiņu piedāvājumu pamato uzņēmums.

Šogad tarifs Daugavpilī ir mainījies vairākkārt. No februāra tarifs palielinājās par 64,4% - līdz 93,65 eiro par MWh, no aprīļa samazinājās par 13,9%, no maija palielinājās par 17%, no jūlija samazinājās par 3,9%, no 10.augusta pieauga par 2,7%, no septembra siltumenerģijas tarifs pieauga par 31,7%, tam sasniedzot 122,55 eiro par MWh, bet no 1.oktobra tarifs pieauga par 43,3%, tam sasniedzot 175,59 eiro par MWh.

"Daugavpils siltumtīklu" apgrozījums 2021.gadā bija 19,777 miljoni eiro, bet zaudējumi – 2,079 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums reģistrēts 2004. gadā, un tā pamatkapitāls ir 17,448 miljoni eiro. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Daugavpils pilsētas pašvaldība.