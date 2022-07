Daugavpilī un dažos Pierīgas ciemos augs siltumenerģijas tarifs

10.augustā spēkā stāsies jauns pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas tarifs, kas būs par 2,70% lielāks jeb 93,06 eiro/MWh. Savukārt septembrī tarifa izmaiņas ir gaidāmas SIA "Vilkme" siltumenerģijas tarifos Muceniekos, Ropažos, Silakrogā un Zaķumuižā.

Tarifus ir izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

SPRK norāda, ka šogad tarifs Daugavpilī ir mainījies vairākkārtīgi. Ņemot vērā, ka noslēdzies jūlijā izsludinātais konkurss par dabasgāzes iepirkumu, sagaidāms, ka septembrī tarifs mainīsies vēlreiz.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa izmaiņas no š.g. 10.augusta ietekmējis PAS "Daugavpils siltumtīkli" kurināmā (šķelda) izmaksu (+4%) un iepirktās siltumenerģijas izmaksu (+2,1%) pieaugums. Kopumā komersants siltumenerģijas lietotājiem Daugavpilī piegādā ap 360,7 tūkst. MWh gadā, kas ir otrs lielākais nodotais apjoms starp lielākajām pilsētām valstī.

PAS "Daugavpils siltumtīkli" ir SPRK piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena. Tas nozīmē, ka tiklīdz kurināmā cena ir zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam ir jānosaka zemāks tarifs.

Savukārt Silakrogā, Ropažos, Muceniekos un Zaķumuižā siltumenerģijas tarifi pieaugs no šā gada 1. septembra. Jaunie tarifi aprēķināti atsevišķi katram no ciemiem un būs robežās no 113,85 līdz 122,54 eiro/MWh.

Visu nepieciešamo siltumenerģiju SIA "Vilkme" plāno saražot pati. Izmantotais kurināmais Ropažu, Mucenieku un Zaķumuižas siltumapgādes sistēmās ir tikai dabasgāze, savukārt Silakrogā – dabasgāze un kokskaidu granulas.

Mucenieku ciemā pašlaik tiek piemērots siltumenerģijas tarifs 48,86 eiro/MWh, kura atbilstību metodikai SPRK atzinis 2021.gadā. Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs pieaugs 2,5 reizes līdz 122,20 eiro/MWh; Ropažu ciemā tiek piemērots tarifs 55,59 eiro/MWh. Jaunais tarifs pieaugs par 120,4% līdz 122,54 eiro/MWh; Silakroga ciemā pašlaik tiek piemērots SPRK 2014.gadā apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 62,70 eiro/MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs pieaugs par 81,6% līdz 113,85 eiro/MWh; Zaķumuižas ciemā siltumenerģijas tariffs 2021.gadā bija vidēji 49,49 eiro/MWh. Salīdzinot ar to, jaunais tarifs pieaugs par 147,5% līdz 122,51 eiro/MWh.

Ņemot vērā, ka SIA "Vilkme" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanā ir iespējamas kurināmā (dabasgāzes un kokskaidu granulu) cenu izmaiņas, SPRK uzņēmumam piešķīra atļauju pašam noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai SPKP aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē, bet par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu un inflācijas straujo pieaugumu Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (27.07.22.) izskatīšanā ir 24 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.