Daugavpils autobusos uzstādīs karšu maksājumu terminālus

SIA "Daugavpils autobusu parks" šovasar aprīkos autobusus ar maksājumu karšu termināliem, kurus nodrošinās banka "Citadele".

No 1. augusta "Daugavpils autobusu" parks uzstādīs 54 karšu terminālus, kas atkarībā no satiksmes līniju intensitātes tiks izmantoti 61 autobusā. Bezskaidras naudas norēķinu terminālu pieejamība autobusu pasažieriem bija arī viens no priekšnosacījumiem, lai piedalītos valsts SIA "Autotransporta direkcija" izsludinātajā konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajā satiksmes lotē "Daugavpils, Krāslava".

"Vēlmi pēc bezskaidras naudas maksājuma iespējām autobusos no pasažieriem esam uzklausījuši gan ikdienas sarunās, gan speciāli šim mērķim veidotā aptaujā. Aptuveni trešdaļa aptaujas respondentu norādīja, ka bankas kartes maksājums viņiem šķistu ērtākais norēķinu risinājums. Atsevišķos autobusos POS termināli jau darbojas, līdz ar to daļai šoferu jau ir iemaņas, pārējos vēl apmācīsim," stāsta "Daugavpils autobusu parks" komercdirektors Artjoms Vengrevičs.

Tuvākajā nākotnē saskaņā ar valsts SIA "Autotransporta direkcija" prasībām un Valsts ieņēmumu dienesta noteikumiem uzņēmums plāno ieviest jaunās paaudzes kases sistēmas ar kases aparāta, POS termināla un validatora funkcijām. "Sistēma apvienos vairākus rīkus vienā iekārtā un atvieglos dzīvi arī pasažieriem. Tā, piemēram, ļaus cilvēku grupām, kam paredzēti braukšanas atvieglojumi, viegli reģistrēt attiecīgo atlaidi braucienam, noskenējot savu elektronisko ID karti," viņš informē.

"Daugavpils autobusu parks" nodrošina sabiedriskā transporta kustību Daugavpils, Ilūkstes, Dagdas un Krāslavas novados, kā arī savieno šo novadu centrus ar Rīgas, Rēzeknes, Ludzas un citām Latvijas autoostām. Garākais maršruts "Rīga-Jēkabpils-Preiļi-Dagda" ir teju 266 km vienā virzienā.