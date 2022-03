'Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca' gatavo kolektīvo atlaišanu 240 darbiniekiem

AS "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca" (DLRR) un tās meitas uzņēmumi SIA "LokRem", SIA "DL Metal" un SIA "Logkom" pirmdien, 28. martā nosūtīja Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniegumu par 240 darbinieku kolektīvo atlaišanu, informē uzņēmums.

Uzņēmumā skaidro, ka karš un Krievijas agresija Ukrainā ir smagi ietekmējusi DLRR darbību. Par izpildītajiem pasūtījumiem Ukrainas tirgū Ukrainas uzņēmuma "Metinvest Group" parādsaistības pret DLRR šodien sasniedz 8 229 550 eiro. Ukrainas uzņēmums, lai arī apliecinājis gatavību norēķināties, to nevar izdarīt – jo Ukrainā ir pieņemts lēmums pārtraukt jebkādus maksājumus ārpus valsts robežām.

"Lai glābtu DLRR un uzņēmums nekļūtu maksātnespējīgs, esam vērsušies vairākkārt pie Latvijas premjerministra, ekonomikas ministra, finanšu ministra, labklājības ministra, ārlietu ministra, aizsardzības ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra, kā arī Attīstības finanšu institūcijas "Altum", skaidrojot situāciju un aicinot sniegt tik ļoti nepieciešamo atbalstu šajā ārkārtas situācijā – īslaicīgu atbalstu naudas plūsmas nodrošināšanai," teic DLRR padomes priekšsēdētāja Anastasija Udalova. Viņa norāda, ka DLRR savās vēstulēs ir piedāvājusi skaidru, ekonomiski pamatotu plānu, kā apgūt jaunus, konkrētus tirgus, bet tam nepieciešams laiks un šobrīd – valsts atbalsts. Šodienas situācijā, lai spētu norēķināties par saistībām februārī un martā, DLRR finansējumu aizņēmās no aizdevējiem privātajā sektorā, bet šādi turpināt vairs nav iespējams.

DLRR ir nepieciešams aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem. Uzņēmums to ir gatavs atdot, tikko ukraiņu partneriem būs iespēja norēķināties ar DLRR.

Uzņēmumā teic, ka savās atbildēs valsts institūcijas ieteica DLRR pārorientēties uz citiem tirgiem.

"Oficiālā šī gada 24. marta Ekonomikas ministrijas atbildes vēstulē saņēmām sarakstu ar interneta saitēm uz izstādēm, kurās DLRR varētu piedalīties LIAA stendos. Izstādēm, kuras paredzētas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vēstulē tikām informēti, ka biedrība "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" sniedzot atbalstu nozares uzņēmumiem. Tāpat Ekonomikas ministrija informēja, ka rīkojas proaktīvi un Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle jau sazinājusies ar DLRR personāla speciālistiem par iespējamo darbinieku skaita samazināšanu. DLRR darbiniekiem būšot iespējas pārkvalificēties," teic Udalova.

Viņa atgādina, ka ekonomikas ministrs 9. marta LTV raidījumā "Panorāma" situāciju komentēja: "Es teiktu, ka uzņēmumiem arī šajos apstākļos bija jārēķinās, kur viņi strādā. Bet no mūsu puses tiešām ir palīdzīga roka jāpieliek, lai spētu uzņēmumus pārvirzīt uz tirgiem, kur situācija ir drošāka."

Uzņēmumā uzskata, ka ir skaidri jānodala investīcijas un darbība Krievijā un Baltkrievijā, kas kopš 2014. gada ir skaidri definēti kā paaugstināta riska tirgi, no darbības un zaudējumiem Ukrainas tirgū, kas gluži pretēji vienmēr ir definēts kā ES valstīm draudzīgs tirgus. To uzņēmums sagaida arī no valsts amatpersonām.

"DLRR vēlas un ir gatava strādāt. DLRR nevēlas ne atlaist darbiniekus, ne likt tiem pārkvalificēties darba atrašanai. DLRR ir vērtīgs, nozīmīgs dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums, jo īpaši – Daugavpils reģionā. Šodienas smagajos apstākļos par dzelzceļa sektora nozīmi tautsaimniecībā un valsts drošībā šaubu nav nevienam," teic Udalova.

"Līdz šim Daugavpilī esam nodarbinājuši vairāk nekā 600 darbiniekus. Šobrīd un turpmāk reģionā DLRR būs teju unikāls uzņēmums, kas sniegs stratēģiski nozīmīgus pakalpojumus, kuru rezultāts būs funkcionējoša dzelzceļa loģistika. DLRR un līdz ar to Latvijai būs iespējas piedalīties Ukrainas infrastruktūras atjaunošanā pēc kara, veicinot ne tikai Daugavpils reģiona attīstību, bet arī Latvijas konkurētspēju. Tās būs iespējas nodrošināt pakalpojumus valstīs, ar kuru dzelzceļa nozarē līdz šim dominēja, bet šobrīd vairs nav pieejams, Baltkrievijas un Krievijas piedāvājums," teic Udalova.

Viņa uzskata, ka Latvijas interesēs būtu šādu nozīmīgu uzņēmumu aizstāvēt. Tā vietā DLRR tiek aicināts meklēt atbalstu internetā, un tiek informēts, ka valsts jau gatavojas DLRR darbiniekus pārkvalificēt. "Šāda valsts attieksme ir katastrofāla. Un DLRR ir spiests atlaist daļu darbinieku cerībā saglabāt darbavietas pārējiem," secina Udalova.