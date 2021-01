'Debenhams' Latvijā un Igaunijā turpinās strādāt ar esošo zīmolu

"Debenhams" veikali Latvijā un Igaunijā turpinās strādāt ar esošo zīmolu, aģentūrai LETA uzsvēra uzņēmuma SIA "DBH Ltd Baltics" izpilddirektors Armands Vīksne.

Britu tiešsaistes modes grupa "Boohoo" pirmdien paziņoja, ka iegādājusies bankrotējušā Lielbritānijas lielveikalu tīkla "Debenhams Plc" intelektuālā īpašuma aktīvus, ļaujot izmantot tā zīmolus.

Vīksne uzsvēra, ka "DBH Ltd Baltics" ir patstāvīgs, neatkarīgs Latvijas uzņēmums, kura sadarbība ar "Debenhams Plc" notiek uz franšīzes līguma pamata.

"Līdz ar to arī Latvijas un Igaunijas "Debenhams" veikali, kas ir "Debenhams" franšīzes partneri, varēs turpināt strādāt ar esošo vārdu," skaidroja Vīksne.

Viņš uzsvēra, ka darījums ļaus stabilizēt preču piegādes sistēmu, un, pateicoties "Boohoo" veiksmīgajiem e-komercijas risinājumiem, tiks uzlabota e-komercijas darbība Latvijas un Igaunijas uzņēmumos.

"Mūsu veikali Latvijā un Igaunijā turpina darbu," teica Vīksne.

Latvijā šobrīd ir viens veikals ar nosaukumu "Debenhams".

LETA jau vēstīja, ka neilgi pēc "Boohoo" paziņojuma par "Debenhams Plc" intelektuālā īpašuma aktīvu iegādi, "Debenhams Plc" paziņoja, ka slēgs visus savus veikalus, likvidējot aptuveni 12 000 darbavietu.

Tāpat vēstīts, ka "Debenhams Plc" pagājušā gada decembrī pavēstīja par likvidācijas procesa sākšanu, jo potenciālais uzņēmuma pircējs no šīs ieceres ir atteicies.

"Debenhams", kas dibināts 1813.gadā un nodarbina aptuveni 12 000 cilvēku, koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes dēļ 2020.gada aprīlī bija spiests iecelt maksātnespējas administratoru, taču likvidācijas process sākts pēc tam, kad britu sporta apģērbu kompānija "JD Sports" pārtrauca sarunas par lielveikalu tīkla iegādi. Vienlaikus kompānija paziņoja, ka turpinās pieņemt piedāvājumus visa uzņēmuma vai atsevišķu tā daļu iegādei.

Sekojoši "Boohoo" iegādājās "Debenhams Plc" intelektuālā īpašuma aktīvus.

Kompānija "DBH Ltd Baltics" reģistrēta 2013.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir AS "Lawrence Asset Management", bet uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Ieva Plaude-Rēlingere. Pagājušajā finanšu gadā, kas ilga līdz 2020.gada 31.augustam, "DBH Ltd Baltics" strādāja ar 3,989 miljonu eiro apgrozījumu un guva 52 867 eiro peļņu.