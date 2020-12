'Debenhams' veikali Latvijā un Igaunijā turpinās darbu

Latvijā un Igaunijā "Debenhams" veikali turpinās darbu, neskatoties uz Apvienotās Karalistes uzņēmuma "Debenhams" sākto likvidācijas procesu, pavēstīja "Debenhams" veikalu pārvaldītājas SIA "DBH Ltd Baltics" pārstāve Ilona Skuja.

Viņa skaidroja, ka "DBH Ltd Baltics" ir neatkarīgs uzņēmums, kura veikali "Debenhams" strādā uz franšīzes līguma pamata.

"Protams, ka pēkšņais un negaidītais "Debenhams" vienpusējais paziņojums par to, ka Apvienotās Karalistes veikali tiek slēgti un esošā preču piegādes sistēma ir spēkā tikai līdz 2021.gada 1.martam, bija nepatīkams, jo ir pretrunā ar noslēgtajiem līgumiem," skaidroja Skuja.

Viņa arī informēja, ka "DBH Ltd Baltics" veikali Latvijā un Igaunijā turpina darbu un strādā pie preču piegādes līgumiem ar līdzšinējiem astoņiem zīmoliem pa tiešo. "Nākamos trīs mēnešus Latvijas komandai būs vairāk darba, lai pārkārtotos uz jaunajiem loģistikas risinājumiem. Ar iznomātāju un investoru atbalstu kompānijas vadība ir pārliecināta par sekmīgu rezultātu," pauda Skuja.

Jau ziņots, ka Apvienotās Karalistes lielveikalu tīkls "Debenhams" paziņojis par likvidācijas procesa sākšanu, jo potenciālais uzņēmuma pircējs no šīs ieceres ir atteicies.

"Debenhams", kas dibināts 1813.gadā un nodarbina aptuveni 12 000 cilvēku, koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes dēļ aprīlī bija spiests iecelt maksātnespējas administratoru, taču likvidācijas process sākts pēc tam, kad britu sporta apģērbu kompānija "JD Sports" pārtrauca sarunas par lielveikalu tīkla iegādi. Vienlaikus kompānija paziņojusi, ka turpinās pieņemt piedāvājumus visa uzņēmuma vai atsevišķu tā daļu iegādei.

"Debenhams" vēsta, ka tā 124 veikali Apvienotajā Karalistē turpinās darbību, lai izpārdotu preču krājumus.

Kompānija "DBH Ltd Baltics" reģistrēta 2013.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir AS "Lawrence Asset Management", bet uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Ieva Plaude-Rēlingere. "DBH Ltd Baltics" pērn strādāja ar 3,989 miljonu eiro apgrozījumu un guva 52 867 eiro peļņu.