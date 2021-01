Decembrī Baltijā, Somijā un Zviedrijā turpinājies elektroenerģijas cenu pieaugums

Pagājušā gada decembrī vidējā NordPool elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 44,86 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un salīdzinājumā ar novembri cena palielinājās par 9,1%, bet salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri, kad tā bija 39,05 EUR/MWh, cena palielinājusies par 15%, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" apkopotā informācija.

Kopumā vidējā cena Baltijā un Somijā, kā arī Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalā (ar kuriem Baltijai ir starpvalstu savienojumi) decembrī ir pieaugusi par 16,2%.

NordPool Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 21,19 EUR/MWh līdz 87,86 EUR/MWh. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 99,1% no mēneša stundu skaita, novembrī šis periods bija 99,6% no visām mēneša stundām, savukārt Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena decembrī bija vienāda ar Latvijas cenu 95% no visām mēneša stundām, bet novembrī – 98% stundu.

Decembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 45,49 EUR/MWh, kas bija par 11% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2019. gada decembri, par 16% augstāka (39,05 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 70% no decembra stundu skaita.

Decembrī vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 45,75 EUR/MWh, kas bija par 11,1% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2019. gada decembri, par 17% augstāka (38,97 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Lietuvu un Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu, var secināt, ka cenas bija vienādas 58% no decembra stundu skaita.

Decembrī, salīdzinot ar novembri, palielinājās elektroenerģijas imports uz Baltiju no trešajām valstīm, kopš 2020. gada 5. novembra imports uz Baltiju ir iespējams tikai no Krievijas, jo Baltkrievijas – Lietuvas savienojums tirdzniecības darījumiem ir slēgts. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, decembrī palielinājās par 21% salīdzinājumā ar novembri un bija 405 753 MWh, bet salīdzinājumā ar 2019. gada decembri – samazinājās par 54% (891 599 MWh).

Savukārt imports no Eiropas savienības valstīm samazinājās par 1% attiecībā pret novembri un bija 1 001 239 MWh, bet attiecībā pret 2020. gada decembri tas ir palielinājies par 63% (importētas 612 453 MWh).