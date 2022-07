Degvielas cenu svārstības: vai cena zem 2 eiro par litru būs arī turpmāk?

Pagājušajā nedēļā degvielas cena vairumā Latvijas degvielas uzpildes staciju (DUS) atkal nokrita zem divu eiro par litru atzīmes. Degvielas tirgotāji cenas kritumu skaidro ar vairākiem aspektiem un atbild uz “Delfi Bizness” jautājumu, kādas tendences sagaidāmas turpmāk.

Atbilstoši aģentūras LETA apkopotajai informācijai 95. markas benzīna cenas 19. jūlija rītā DUS Latvijā svārstījās no 1,897 eiro līdz 2,027 eiro par litru. Savukārt dīzeļdegvielas cenas bija no 1,887 līdz 2,047 eiro litrā. Pirms nedēļas – 12. jūlijā – 95. markas benzīna cena bija no 1,937 eiro līdz 2,077 eiro litrā, bet dīzeļdegvielas cena svārstījās no 1,937 eiro līdz 2,047 eiro par litru dīzeļdegvielas.

Prognožu spēle

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis "Delfi Bizness" norāda: "Mūsu mainīgajā pasaulē var prognozēt tikai vienu dienu."