Degvielas cenu un darbinieku algu kāpuma dēļ 'Kreiss' pērn strādājis ar zaudējumiem

Kravu pārvadātājs pa autoceļiem SIA "Kreiss" 2018. gadā strādājis ar zaudējumiem, kuri sasnieguši 1,581 miljonu eiro, pretēji peļņai, ar kuru uzņēmums strādāja 2017. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 174,149 miljoni eiro, kas bija pieaugums par 0,5% jeb 830 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar 2017. gadu.

SIA "Kreiss" gada pārskatā skaidro, ka tas strādājis ar zaudējumiem tāpēc, ka pērn pieauga degvielas cenas un attiecīgi uzņēmuma izdevumi par to, kā arī darbaspēka atalgojuma izmaksas. Uzņēmuma gada pārskats liecina, ka tā pārdotās produkcijas pašizmaksa bija lielāka nekā ieņēmumi. SIA "Kreiss" sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas pērn bija 176,575 miljoni eiro, kas bija par 4,1% jeb 6,909 miljoniem eiro lielākas nekā 2017. gadā.

SIA "Kreiss" darbojas Baltijas, Skandināvijas un Eiropas valstu, kā arī Krievijas, Centrālās Āzijas un Aizkaukāza valstīs. Pagājušajā gadā uzņēmumam izdevies par 13,9% palielināt ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas Eiropas Savienības valstīs, kas veido teju trīs ceturtdaļas no uzņēmuma apgrozījuma, Latvijā sniegto pakalpojumu ieņēmumi samazinājās par 1,5%, bet ieņēmumi no citās valstīs sniegtajiem pakalpojumiem samazinājās par 32,3%.

SIA "Kreiss" kopējie veikti maksājumi valsts kopbudžetā pērn veidoja 11,402 miljonus eiro, kas bija pieaugums par 36,9% jeb 3,071 miljonu eiro.

Šogad uzņēmums vēlas noturēt un uzlabot ienesīgumu, strādājot ar klientiem pie cenu pārskatīšanas un palielinot autoparka noslodzi. Uzņēmums plāno palielināt neto apgrozījumu, turpināt investīcijas jaunu transportlīdzekļu iegādē, kā arī ieviest citus jauninājumus. Rezultātā SIA "Kreiss" 2019. gadā no savas pamatdarbības plāno gūt peļņu.

SIA "Kreiss" dibināta 1994. gadā, un 2017. gadā bija starp Latvijas 30 lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 000 000 eiro un tas vienādās daļās (pa 50% kapitāldaļu) pieder Andrejam Kuzņecovam un Sergejam Zaļizko.

2017.gadā SIA "Kreiss" apgrozījums bija 173,320 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 1,468 miljoni eiro. Tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā tajā gadā bija 8,331 miljons eiro.