Degvielas gigants 'Shell' atkal pamet Latvijas tirgu

Starptautiskais naftas produktu tirdzniecības milzis "Shell" ar sava zīmola degvielas uzpildes stacijām atkal ir pametis Latvijas degvielas tirgu. Dzelteno gliemežvāku stacijas Rīgā nu pamazām pārkrāso un pārņem konkurenti.

Zīmols Latvijā ienāca pirms trim gadiem, paziņojot, ka cer atklāt aptuveni desmit degvielas uzpildes stacijas ar "Shell" zīmolu. Tagad, braucot pa Maskavas ielu, bijušā degvielas uzpildes stacijas "Shell" vietā jau slejas "Viada" stacija, novēroja "Delfi". Savukārt Latvijas Degvielas uzpildes tirgotāju asociācijā (LDUT) portālam "Delfi" apstiprināja, ka šis koncerns ir pārtraucis savu darbību Latvijā pavisam.

Jau ziņots, ka 2016. gada augustā durvis vēra pirmās "Shell" DUS Latvijā un "tālākā nākotnē uzņēmums plāno palielināt staciju skaitu," tolaik "Delfi" skaidroja SIA "Baltic Fuel Retail Partners". Uzņēmumam bija noslēgts zīmola licences līgums ar "Shell".

Ar "Baltic Fuel Retail Partners" pārstāvjiem portālam "Delfi" neizdevās sazināties, savukārt LDUT valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis apliecināja, ka "Shell" Latvijā vairs nav sastopams.

"Uzņēmums ar zīmolu "Trest" izvēlējās izmantot "Shell" franšīzes iespējas, aprīkojot DUS "Shell" izskatā un konceptā, bet acīmredzami bizness nebija veiksmīgs un šis koncerns ir pārtraucis darbību, savukārt DUS pārdotas citiem Latvijas tirgus dalībniekiem," skaidro Karčevskis.

"Lursoft" dati liecina, ka uzņēmums no nodokļu maksātāju reģistra izslēgts šī gada augustā.

"Shell" zīmols Latvijā bijis jau iepriekš – pirmo reizi no tirgus tas aizgāja 2003. gadā, savas DUS pārdodot "Statoil" (tagad "CircleK"). Tolaik uzņēmums aiziešanu skaidroja ar to, ka mazais Baltijas valstu tirgu vairs nešķiet interesants un to vietā kā savu mērķa tirgu izvēlas tādas attīstības valstis kā Ķīnu un Turciju.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2019. gada augustā starptautiskā uzņēmuma "Royal Dutch Shell" tīrā peļņa otrajā ceturksnī samazinājusies līdz 2,6 miljardiem eiro (3 miljardiem ASV dolāru), salīdzinot ar 5,3 miljardiem eiro (6 miljardiem ASV dolāru) tai pat laikā pērn.

Savukārt 2018. gadā kompānija strādāja ar tīro peļņu 20,4 miljardi eiro (23,4 miljardi dolāru), kas ir par 80% vairāk nekā pirms gada. Peļņas pieaugumu galvenokārt veicinājis naftas un gāzes cenu kāpums pasaules tirgū, kā arī izmaksu samazināšanas pasākumi.

Shell Retail ir pasaulē lielākais degvielas mazumtirdzniecības zīmols. Pasaulē ir gandrīz 43 000 Shell degvielas uzpildes staciju vairāk ne kā 70 valstīs, kas katru dienu apkalpo vidēji 25 miljonus klientu. Shell Retail tīklā katru gadu tiek pārdoti apmēram 160 miljardi litru degvielas, bet mazumtirdzniecības un produktu apgrozījums sasniedz 6 miljardus dolāru.