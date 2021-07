Degvielas mazumtirgotāja 'Virši-A' koncerna apgrozījums pērn sarucis par 8,3%

Degvielas mazumtirgotāja AS "Virši-A", kas strādā ar zīmolu "Virši", koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 171,431 miljons eiro, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieaugusi par 17,8% un bija 4,187 miljoni eiro, pavēstīja kompānijas pārstāvji.

Uzņēmumā informēja - par spīti tam, ka kopējais degvielas mazumtirdzniecības tirgus Latvijā 2020.gadā samazinājās par 3,6%, "Virši-A" spēja ne vien audzēt tirgus daļu, bet arī palielināt gan mazumtirdzniecībā, gan vairumtirdzniecībā pārdotās degvielas apmēru, salīdzinot ar 2019.gadu. Savukārt uzņēmuma preču mazumtirdzniecības apgrozījums pērn palielinājās par 3,6 miljoniem eiro jeb 16,1%.

"Pērnais gads bija viens no izaicinošākajiem, taču vienlaikus veiksmīgākajiem gadiem uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. No vienas puses, izjutām pandēmijas ietekmi, kas ieviesa ievērojamas korekcijas biznesa vidē un mazināja tirgus pieprasījumu pēc degvielas produktiem. No otras puses, spējām paaugstināt savas tirgus daļas būtiskākajos biznesa segmentos, mazinot pandēmijas radīto negatīvo efektu uz degvielas un preču mazumtirdzniecības tirgu," pauda "Virši-A" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Jānis Vība.

Atbilstoši attīstības stratēģijai 2020.gadā "Virši-A" paplašināja un modernizēja degvielas uzpildes staciju tīklu, un 2020.gadā to veidoja 63 degvielas uzpildes stacijas. Pērn par 6% palielināts arī "Virši-A" darbinieku skaits, sasniedzot 552.

Iezīmējot šā gada plānus, Vība atgādināja, ka "Virši-A" mērķis ir gada otrajā pusē sākt uzņēmuma akciju kotāciju "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".

"Kapitāla piesaiste turpmākās izaugsmes tempa kāpināšanai, izmantojot akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, ir daļa no jaunās izaugsmes stratēģijas. Šā gada otrajā pusgadā plānotajai akciju emisijai varēs pieteikties ikviens Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotājs, arī mūsu klienti, sadarbības partneri un darbinieki," klāstīja Vība.

"Virši-A" īpašnieki ir Jānis Riekstiņš, Ruta Plūme, Jānis Rušmanis, Andris Priedītis un Ilgvars Zuzulis, tostarp atbilstoši publiskotajam 2020.gada februāra akcionāru sapulces protokolam kompānijas kapitālā Riekstiņam piederēja 23,8%, Plūmei - 23,6%, Rušmanim - 23,6%, bet Priedītim un Zuzulim piederēja pa 14,5% akciju.