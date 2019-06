'Delfi' iegādājas biļešu tirdzniecības uzņēmumu 'Biļešu paradīze'

Latvijas lielākais ziņu portāls "Delfi" ir iegādājies Latvijas vadošo biļešu tirdzniecības uzņēmumu SIA "Biļešu paradīze".

AS "Delfi" parakstījis līgumu, saskaņā ar kuru tās meitasuzņēmumi SIA "Delfi Tickets" un SIA "Delfi Tickets Service" iegādāsies 100% biļešu tirdzniecības uzņēmuma "Biļešu paradīze" kapitāldaļas. Pārdevēji ir privātpersonas – Latvijas pilsoņi un puses vienojušās neizpaust iegādes cenu, kā arī citus darījuma nosacījumus.

AS "Ekspress Grupp" izpilddirektore Mari-Līsa Rītsalu uzsver, ka darījuma mērķis ir paplašināt "Delfi" darbību uz citām jomām un izmantot sinerģiju ar mediju biznesu. "Mūsu galvenais mērķis ir palielināt digitālās pārdošanas apjomu Baltijas tirgos. Šī iegāde dod iespēju "Biļešu paradīzei" un "Delfi" rast sinerģijas to biznesā Latvijā un attīstīt grupas diversificēto digitālā biznesa portfeli. "Ekspress Grupp" apsver iespēju ilgtermiņā paplašināt biļešu pārdošanas biznesu arī citās Baltijas valstīs," sacīja Rītsalu.

SIA "Biļešu paradīze" līdzdibinātājs Ēriks Naļivaiko atzīst, ka Latvijā biļešu tirdzniecība tiks turpināta ar pašreizējo zīmolu un esošo vadības komandu. "Es un Jānis Daube kā SIA "Biļešu paradīze" galvenie dibinātāji turpināsim aktīvi piedalīties uzņēmuma vadīšanā. "Delfi" būs labs jauns īpašnieks "Biļešu paradīzei", jo viņiem ir ilgtermiņa stratēģiskā vīzija, spēja attīstīt biznesu un atrast sinerģijas. Integrācija ar mediju biznesu ļaus "Biļešu paradīzei" piedāvāt vairāk iespēju gan klientiem, gan pasākumu organizētājiem," sacīja Naļivaiko.

SIA "Biļešu paradīze" pieder elektroniskā biļešu tirdzniecības platforma (bilesuparadize.lv) un biļešu kases, kurās pārdod biļetes uz dažādu pasākumu organizētāju izklaides pasākumiem. Uzņēmums nodrošina biļešu tirdzniecību internetā jau vairāk nekā 15 gadus un ir viens no diviem vadošajiem biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. 2018. gadā SIA "Biļešu paradīze" pārdeva biļetes uz vairāk nekā 7000 pasākumu. "Biļešu paradīze" klientu vidū ir Latvijas vadošās kultūras un izklaides iestādes, kā arī neatkarīgie pasākumu organizētāji.

Darījumu daļēji finansēja AS "Citadele banka" un konsultēja juridiskais birojs "Vilgerts". Pārdevēju finanšu konsultants bija "Porta Finance".

AS "Delfi" pārvalda Latvijā populārāko ziņu portālu "delfi.lv", kuram ik mēnesi ir vairāk nekā 800 tūkstoši lietotāju. Kopš 2007. gada AS "Delfi" pieder Baltijas valstīs vadošajai mediju grupai – AS "Ekspress Grupp".

"Ekspress Grupp" darbojas kopš 1989. gada un nodarbina 1700 strādājošo. Tai pieder vadošie interneta mediju portāli Baltijas valstīs. Tallinas biržā kotētā "Ekspress Grupp" izdod populārākos dienas un nedēļas laikrakstus, kā arī lielāko daļu populārāko žurnālu Igaunijā.