'Delfi' iegādājas konferenču biznesu 'Login'

"Delfi", iegādājoties 100% kapitāldaļu, kļuvis par konferenču biznesa "Login", kas ik gadu rīko plašu tehnoloģiju un inovāciju konferenci Lietuvā, īpašnieku. Uzņēmuma mērķis, sākot darbību konferenču menedžmenta nozarē, ir padarīt "Login" par populārāko inovāciju festivālu Baltijā.

80% kapitāldaļu "Delfi" iegādājies no uzņēmuma "Small Talk Ideas", bet 20% no konferences dibinātāja Arnolda Rogoznija.

"Mēs radījām lielāko inovāciju un tehnoloģiju konferenci Lietuvā. Auglīgā sadarbība daudzu gadu laikā ir parādījusi, ka "Delfi" resursi un pieredze ir tieši tas, kas "Login" vajadzīgs, lai spertu soli uz priekšu un kļūtu par nozīmīgu, lielizmēra pasākumu ne tikai Baltijas valstīs, bet plašākā reģionā. Esam priecīgi, ka zīmols, ko radījām un veiksmīgi attīstījām, nonāks patiesi labās rokās," konferences īpašnieku maiņu komentēja Rogoznijs.

Savukārt Lietuvas "Delfi" izpilddirektors Vitauts Benokraits uzsvēra, ka "Login" pārņemšana ir nozīmīgs solis, kas ļaus stiprināt "Delfi" pozīcijas konferenču menedžmenta biznesā. ''Šogad konferenču menedžmenta nozarē soli sper ne vien "Delfi", bet arī mūsu īpašnieks "Eesti Ekspress", kas 18. aprīlī ielūdz uz uzņēmēju un līderu konferenci "The Audacity to do Things Differently" Tallinā. Saistībā ar "Login" mums ir lielas ambīcijas – redzam pasākuma milzīgo potenciālu un darīsim visu, lai padarītu to par lielāko šāda veida konferenci Baltijas valstīs," pauda Benokraits.

Tehnoloģiju un inovāciju konference "Login" pirmo reizi norisinājās 2007. gadā, bet 2018. gadā tā kļuva par lielāko šāda veida konferenci Lietuvā, kad tajā uzstājās 120 viesu un to apmeklēja aptuveni 4000 cilvēku. "Login" par tehnoloģijām, inovācijām un radošumu sāka runāt laikā, kad tas aktuāli šķita vien saujiņai nozares profesionāļu. Lietuvas ekonomikai attīstoties, audzis arī "Login" apmeklētāju skaits, un konference kļuvusi par vienu no gada gaidītākajiem notikumiem.

"Delfi" grupa šobrīd pārvalda Lietuvas populārāko ziņu portālu "Delfi", kā arī tiešsaistes sludinājumu vietni "Alio.lt". Kopš 2007. gada "Delfi" pieder Igaunijas mediju grupai "Ekspress Grupp", kas ir vadošā mediju grupa Baltijas valstīs. Lietuvā "Ekspress Grupp" pārvalda arī tiešsaistes reklāmas uzņēmumu "Adnet media".