'Delfi' pārraidīs vebināru par investīciju iespējām Baltijā jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos

Šā gada 15. jūnijā no plkst. 10 līdz 12 tiešsaistē notiks TOP101 Debates "Investing in the Baltics Considering the New Geopolitics", lai diskutētu par iespējām un riskiem, ar kuriem pašlaik sastopas Baltijas uzņēmēji un investori, kā arī par investīciju vidi Baltijā kopumā. Pasākumu būs iespējams vērot portālā "Delfi".

Debates organizē Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 veidotāji "Prudentia" un "Nasdaq Riga". Diskusiju moderēs Banku augstskolas Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis.

Ko domā un dara Baltijas vadošie uzņēmumi, kā Baltiju redz ārvalstu investori, vai ir būtiska starpība starp investīciju vidi Baltijā, Skandināvijā un citur Austrumeiropā, vai Baltijas situācija drošības jomā ir pasliktinājusies vai tieši pretēji – uzlabojusies – uz šiem un citiem jautājumiem TOP101 Debašu ietvaros atbildēs airBaltic izpilddirektors Martin Gauss, AS "PN Project" padomes priekšsēdētājs, Ukrainas ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrs no 2014. līdz 2016. gadam Aivaras Abromavičius, Polijas privātā kapitāla fonda "Resource Capital" dibinātājs un vadošais partneris Piotr Noceń, atvaļināts ASV armijas komandējošais ģenerālis Eiropā Ben Hodges, ERAB Kapitāla un finanšu tirgus attīstības departamenta direktora vietnieks un produktu vadītājs Jim Turnbull un "Swedbank" Grupas galvenā ekonomista vietnieks Nerijus Mačiulis.

"2022. gads ir ieviesis būtiskas korekcijas pasaules ģeopolitikā. Krievijas veiktais iebrukums Ukrainā ir būtiski mainījis ierasto kārtību un liek daudziem uzņēmumiem, investoriem, valdībām un sabiedrībai kopumā pārskatīt esošās politikas, stratēģijas un lēmumus. Tāpēc šobrīd ir īpaši svarīgi runāt par Baltijas investīciju vidi un to, kā uz Baltiju raugās ārvalstu investori," sacījis "Prudentia" vadošais partneris Kārlis Krastiņš.

"No izaicinājumiem biznesā izvairīties nevar, bet noteikti var skatīties plašāk, meklēt un atrast jaunus ceļus, kā augt un attīstīties. Tieši labai korporatīvai pārvaldībai šādos brīžos var būt izšķiroša nozīme. Tā stiprina investoru uzticību un no tās ir atkarīga ne tikai individuāla uzņēmuma izaugsme, bet visas mūsu valsts labklājība," akcentē "Nasdaq Riga" valdes locekle Liene Dubava.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 sarakstu kopš 2005. gada veido "Prudentia" un "Nasdaq Riga". Sākot ar 2020. gadu, "Prudentia" sadarbībā ar Nasdaq Tallinn piedāvā sabiedrībai arī Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Vērtīgāko uzņēmumu tops sniedz iespēju uzņēmējiem, nozares ekspertiem un sabiedrībai kopumā iegūt vispusīgu ieskatu par uzņēmumu vērtību, izaugsmi, korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, attīstību un konkurētspēju.