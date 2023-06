'Delfi' tiešraidē no vadītāju konferences 'EBIT' intervēs vairākus runātājus

Nākamnedēļ 12. un 13. jūnijā Rīgā notiks vadītāju konference "EBIT", kurā Latvijas vadošais medijs "Delfi" intervēs galvenos konferences referentus.

Šogad konference fokusēsies uz pārmaiņām, kas pēdējos gados ietekmējušas pasauli.

Viens no "EBIT" galvenajiem runātājiem ir Kevins Kellijs (Kevin Kelly), kurš savulaik dibināja tehnoloģiju žurnālu "Wired", ir pasaulē zināms futurologs un piecu "New York Times" dižpārdokļu autors. Savā prezentācijā viņš aplūkos 12 radikālus spēkus, kas ietekmēs cilvēces nākotni un radīs pārmaiņas visos mūsu dzīves aspektos.

Tāpat konferencē uzstāsies augsta riska FIB ķīlnieku sarunu vešanas eksperts un grāmatas "Negotiations On The Edge autors" Matiass Šranners (Matthias Schranner). Viņš dalīsies pieredzē par sarunu vadīšanas stratēģiju niansēm. Savukārt konsultāciju kompānijas "Boston Consulting Group" vecākā padomniece Malēne Ridāla (Malene Rydahl) stāstīs par to, kā biznesa vadības stils uzņēmumos var veicināt uzticību, inovācijas un iesaistīšanos.

Konferencē uzstāsies arī "Google" pirmās inovāciju laboratorijas radītājs, Stenforda Universitātes profesors, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) inovāciju padomnieks Frederiks G. Ferds, kurš savā prezentācijā stāstīs par to, kā pārvērst problēmas, ar kurām mūsdienās saskaras cilvēce, par iespējām un veidot labāku dzīves kvalitāti.

Kopumā konferencē uzstāsies vairāk nekā 50 eksperti no Latvijas un ārvalstīm, lai dalītos ar savu pieredzi, kā pielāgoties un attīstīties nenoteiktības apstākļos.

"Delfi" piedāvās video intervijas ar pieciem konferences runātājiem - Kevinu Kelliju, Matiasu Šranneru, Malēni Ridālu, kā arī uzņēmēju un investoru Pēteru Hinsenu un tiesu psiholoģi un viltus atmiņu pētnieci Džūliju Šovu. Tās būs skatāmas tiešraidē "Delfi" portālā 12. un 13. jūnijā.

Iepriekšējās konferencēs uzstājušies, piemēram, Zviedrijas premjerministrs Fredriks Reinfelds, agrīnā "Facebook" vadītāja Rendija Zakerberga, "Netflix" dibinātājs Mitčs Lovs un citi.