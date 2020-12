'Depo': ierobežojumi darbosies tikai tad, ja ikviens indivīds ievēros noteikumus

Epidemioloģiskie ierobežojumi, tostarp tirdzniecības centriem noteiktie ierobežojumi, darbosies tikai tad, ja ikviens indivīds ievēros noteikumus, norāda būvniecības preču tirdzniecības tīkla "Depo" īpašnieces SIA "Depo DIY" pārstāvji.

"Depo DIY" pārstāvji norādīja, ka atbalsta Ekonomikas ministrijas 30.novembrī valdībai piedāvāto rīcības scenāriju "Stingri distancēšanās noteikumi, neslēdzot veikalus", kas ir balstīts dialogā ar tirdzniecības nozari, kā arī Latvijas un pasaules zinātnieku pētījumos.

Šis scenārijs ietver plašu epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu tirdzniecības vietās, vienlaicīgi samazinot epidemioloģiskos riskus veikalos - garāks darba laiks, lielākas platības, mazāks vienlaicīgi veikalā esošo cilvēku skaits. Tas ļautu arī nodrošināt godīgu konkurenci, neierobežojot kādu tirgus dalībnieku vai tirdzniecības vietu pēc tehniskajiem rādītājiem, skaidroja "Depo DIY" pārstāvji.

"Uzskatām, ka iepriekšējie ierobežojumi, kas paredzēja slēgt nedēļas nogalēs lielos veikalus, ja to kopējā platība pārsniedz 10 000 kvadrātmetru, bija liela kļūda gan no epidemioloģiskā, gan no godīgas konkurences viedokļa. Rezultātā liels klientu skaits tika novirzīts no epidemioloģiski drošākām platībām uz mazākām, palielinot pircēju koncentrāciju mazākos veikalos. Kā arī no godīgas konkurences viedokļa no tirgus tika izslēgti konkrēti tirgus dalībnieki mums nesaprotamu iemeslu dēļ," pauda "Depo DIY" pārstāvji.

Savukārt valdības noteiktie jaunie ierobežojumi, ka visām tirdzniecības vietām nav ļauts strādāt brīvdienās (izņēmums ir pārtika un higiēnas preces, ko var tirgot visi) no epidemioloģiskā viedokļa nedos gaidāmo efektu, ja stingri ierobežojumi netiks attiecināti vai arī šo ierobežojumu izpildes kontrole netiks veikta tajās vidēs, kurās ir visaugstākie inficēšanās riski, uzskata "Depo DIY", norādot, ka atbildībai jābūt attiecinātai ne tikai uz veikaliem, publiskām vietām un birojiem, bet arī uz jebkuru darba vietu - vai tas ir ražošanas cehs, būvobjekts, cietums vai pansionāts, vai cits.

"Depo DIY" akcentēja, ka tirdzniecības laika ierobežošana rada psihoemocionālo spriedzi, īpaši tiem cilvēkiem, kuri strādā, un, vēl jo vairāk tiem, kuri strādā attālināti, jo vajag rast laiku darba pienākumu pildīšanai, bērnu pieskatīšanai un mācīšanai, kā arī maltīšu gatavošanai ģimenei trīs reizes dienā un citām vajadzībām.

Vienlaikus "Depo DIY" pārstāvji norādīja, ka, skatoties no godīgas konkurences aspekta, lēmums par jaunajiem ierobežojumiem ir apsveicams, jo tas nodrošina vienādus noteikumus visiem tirgus dalībniekiem.

"Saprotams, ka veikalu darbības pārorganizēšana, lai sabalansētu klientu plūsmu un klientu vajadzības ar epidemioloģiskās drošības prasībām, uzņēmumiem prasīs ievērojamus resursus. Piemēram, novembrī, lai ieviestu visas epidemioloģiskās prasības un nodrošinātu to ievērošanu, "Depo" iztērēja vairāk nekā 600 000 eiro, lai papildus algotu kasierus, pārdevējus un apsargus," skaidroja uzņēmuma pārstāvji.

Vērtējot citu Eiropas valstu pieredzi, "Depo DIY" secina, ka tiek pagarināti veikalu darba laiki gan darba dienās, gan brīvdienās, lai samazinātu veikalos epidemioloģiskos riskus un izkliedētu cilvēku vienlaicīgu koncentrāciju, dodot iespēju bez drūzmas iepirkties. Turpretī, lai motivētu uzņēmējus šādu praksi realizēt, tiek atviegloti virsstundu noteikumi.

"Kopš Covid-19 izplatīšanās Latvijas iedzīvotāju dzīve koncentrējas galvenokārt mājās un mājsaimniecības vidē. Tas nozīmē, ka pirmās nepieciešamības preces šajā situācijā nav tikai pārtika un higiēnas preces. Ir maldīgi uzskatīt, ka iedzīvotājiem šobrīd ir vairāk laika organizēt iepirkšanos un ikdienas jautājumu risināšanu darba dienās. Iedzīvotājam, kuram joprojām ir piecu dienu darba nedēļa ar nemainītu darba laiku neatkarīgi no darba attālināti vai klātienē, un papildus jāveic ikdienas pienākumi pret aprūpējamiem ģimenes locekļiem, tiek liegta iespēja brīvdienās veikt pirkumus visai darba nedēļai, jūtoties droši, ka inficēšanās riski ir minimizēti," pauda uzņēmuma pārstāvji.

Lai samazinātu iespējamo Covid-19 izplatību tirdzniecības vietās, "Depo" uzskata, ka visiem tirgotājiem būtu jāpārtrauc akciju kampaņas, kas liek pircējiem koncentrēties konkrētā vietā un laikā.

"Lai efektīvi apturētu Covid-19 izplatīšanos, nenokaujot ekonomiku, ir jāpastiprina un jāpieprasa atbildība no katra indivīda un komersanta. Ar to mēs saprotam - ja neievēro epidemioloģiskās drošības noteikumus - jāsaņem sods. Jebkurā gadījumā uzskatām, ka efektīvākais risinājums ir nevis ierobežojumi kā tādi, bet gan ikviena indivīda atbildība par šo ierobežojumu ievērošanu," piebilda "Depo DIY" pārstāvji.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Depo" veikalu īpašniece SIA "Depo DIY" reģistrēta 2004.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 7 501 006 eiro. "Depo DIY" vienīgā īpašniece ir SIA "DMT Pluss".

Pēc "Firmas.lv" informācijas, "DMT Pluss" lielākais īpašnieks ar 25,19% daļu ir Andris Kozlovskis, pa 19,94% daļu pieder Verai Marinkēvičai, Artim Kozlovskim un Vinetai Atvarai, savukārt 15% daļu pieder SIA "Ausekļa ielas nams", kas pieder Mārai Lielcepurei-Gaveikai (48,34%), SIA "Paradox Holdings" (48,34%) un SIA "EQT Baltic" (3,32%). SIA "Paradox Holdings" pieder Ģirtam Rungainim (66,67%) un Ingai Rungainei (33,33%).