'Depozīta Iepakojuma Operators' noslēdz pirmos līgumus ar dzērienu ražotājiem un importētājiem

SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" (DIO) noslēgusi pirmos līgumus ar dzērienu ražotājiem SIA "Bauskas alus", AS "Cido Grupa", AS "Cēsu Alus", AS "Latvijas Balzams", AS "Aldaris", AS "Tērvetes AL", kā arī dzērienu iemportētājiem SIA "Maxima Latvija" un Citro zīmola pārstāvi SIA "Latvian Retail Management" par depozīta iepakojuma apsaimniekošanu un laišanu tirgū, informē uzņēmumā. Jau ziņots, ka no 2022. gada 1. februāra Latvijā darbību jāuzsāk depozīta sistēmai.

Līdz 31. decembrim līgumi jāparaksta visiem depozīta iepakotājiem, kuri plāno laist tirgū produktus depozīta iepakojumā no 2022. gada 1. februāra. Apsaimniekošanas līgumi ar operatoru jāslēdz visiem tiem depozīta iepakotājiem, kuri kalendārā gada laikā saražo vai importē dzērienus depozīta iepakojumā ar kopējo iepakojuma svaru 150 kilogramu vai lielākā apjomā. Visi līgumi ar dzērienu iepakotājiem tiek slēgti ar vienādiem nosacījumiem, skaidro SIA "Depozīta Iepakojuma Operators". Šī prasība tāpat attiecas arī uz visām izlejamā alus pārdošanas vietām, bāriem un veikaliem, kuros tiek tirgots izlejamais alus līdzņemšanai kādā no depozīta sistēmā iekļautajiem iepakojuma veidiem – PET vai stikla pudelēs.

"Depozīta apsaimniekošanas līgumu noslēgšana ir būtisks priekšnoteikums iepakotāja radītā iepakojuma apsaimniekošanai depozīta sistēmā. Aicinu visus tos iepakotājus, kuriem likums nosaka dalību depozīta sistēmā un kuri vēl nav sazinājušies ar DIO, vērsties pie mums, lai uzsāktu līguma slēgšanas procesu," saka Miks Stūrītis, SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs.

Iepakotājiem, kuri plāno laist tirgū produktus depozīta iepakojumā, uz dzēriena etiķetes būs jāizvieto speciāla depozīta sistēmas atpazīšanas zīme, kā arī jāmaina preces svītrkods. Ņemot vērā pārejas periodu, līdz nākamā gada 31. jūlijam būs atļauts tirgot arī dzērienus bez depozīta atpazīšanas zīmes, taču tos nodot depozīta sistēmā nevarēs. Savukārt ar 31. jūliju uz visu depozīta sistēmā iekļauto iepakojumu etiķetēm būs jāatrodas depozīta sistēmas atpazīšanas zīmei (vienreizlietojamais vai atkārtoti uzpildāmais (AU) iepakojums).

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko, visa veida alus un citu alkoholisko (zem 6%) dzērienu iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0.10 eiro apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums būs iztukšots, skaidro Stūrītis.

"Depozīta iepakojuma operators" pamatkapitāls ir 124 500 eiro, un tā tika izveidota 2020.gada jūnijā. Kompānijas īpašnieki ir "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18%), "Coca-Cola HBC Latvia" (18%),"Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība" (9,6%), Akciju sabiedrība "Aldaris" (12%), "Cēsu alus" (12%), "Cido grupa" (12%) un AS "PET Baltija" (12%), " Latvijas Alus Darītāju Savienība" (6%), liecina "Lursoft" pieejamā informācija.