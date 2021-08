"Depozīta iepakojuma operators" parakstījis līgumus ar vēl četriem tirgotājiem

Depozīta sistēmas ieviesējs Latvijā SIA "Depozīta iepakojuma operators" parakstījis līgumus ar vēl četriem pārtikas mazumtirgotājiem par depozīta iepakojuma pieņemšanu un taromātu izmantošanu, pavēstīja "Depozīta iepakojuma operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Viņš informēja, ka "Depozīta iepakojuma operators" noslēdzis līgumus ar mazumtirdzniecības tīkliem SIA "Rimi Latvia", SIA "Elvi Latvija", "Citro" zīmola pārstāvi SIA "Latvian Retail Management" un "Mego" zīmola pārstāvi SIA "Lenoka" par dalību depozīta sistēmā. Visi līgumi tiek slēgti ar vienādiem nosacījumiem.

Noslēgtie līgumi paredz, ka "Rimi Latvia" veikalu tīklā izvietos 139 taromātus 103 dažādās vietās, savukārt "Elvi Latvija" veikalu tīkls piedāvās iespēju nodot tukšo iepakojumu 100 dažādās taromātu vietās. Tikmēr mazumtirdzniecības veikalu tīkls "Citro" uzstādīs kopumā 68 taromātus, bet mazumtirdzniecības veikalu tīklā "Mego" tukšo iepakojumu varēs nodot 70 dažādās vietās visā Latvijā.

LETA jau vēstīja, ka 2020.gada oktobrī valdība apstiprināja dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas noteikumus. Depozīta sistēma Latvijā sāks darboties 2022.gada 1.februārī.

Atbilstoši Iepakojuma likumam depozīta iepakojuma pārdevējam ir pienākums pieņemt no gala lietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā. Šī prasība attiecas uz tirgotājiem, kuru tirdzniecības zāles platība ir lielāka vai vienāda ar 300 kvadrātmetriem un tirdzniecības vieta atrodas kādā no Latvijas valstspilsētām, kā arī tirgotājiem ar zāles platību 60 kvadrātmetri vai vairāk citās administratīvajās teritorijās. Iesaistoties depozīta sistēmā, tirgotāju pienākums būs saņemt depozīta maksājumu no pircējiem, pieņemt atpakaļ izlietotos depozīta iepakojumus un attiecīgi atgriezt iepriekš veikto depozīta maksājumu.

Valsts vides dienests konkursā lēma dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu septiņu gadu periodā uzticēt "Depozīta iepakojuma operators". Latvijā kopumā plānots uzstādīt 800 līdz 1000 taras pieņemšanas automātu jeb taromātu.

Ziņots arī, ka "Depozīta iepakojuma operators" sācis līgumu par depozīta iepakojuma pieņemšanu un taromātu izmantošanu parakstīšanas procesu ar tirgotājiem, noslēdzot pirmo līgumu par dalību depozīta sistēmā ar mazumtirgotāju SIA "Maxima Latvija". Tāpat par depozīta iepakojuma pieņemšanu un taromātu izmantošanu degvielas uzpildes stacijās parakstīti līgumi ar trim degvielas mazumtirgotājiem SIA "Circle K Latvia", AS "Virši-A" un SIA "Astarte-Nafta".

Kompānija "Depozīta iepakojuma operators" reģistrēta 2020.gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 124 500 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas īpašnieki ir "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18,07%), "Coca-Cola HBC Latvia" (18,07%), "Cēsu alus" (12,05%), "Cido grupa" (12,05%), "PET Baltija" (12,05%), "Aldaris" (12,05%) un Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).