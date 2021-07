'Depozīta Iepakojuma Operators' uzsāk līgumu slēgšanas procesu ar tirgotājiem

SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" uzsācis līgumu par depozīta iepakojuma pieņemšanu un taromātu izmantošanu parakstīšanas procesu ar tirgotājiem, noslēdzot pirmo līgumu par dalību depozīta sistēmā ar SIA "Maxima Latvija".

Tuvākajā laikā plānots noslēgt līgumus arī ar pārējiem tirgotājiem, kuri līdz ar depozīta sistēmas darbības uzsākšanu 2022. gada 1. februārī savās tirdzniecības vietās pieņems izlietoto iepakojumu. Visi līgumi tiek slēgti ar vienādiem nosacījumiem. Kopumā Latvijā plānots izvietot ap 800-1000 taromātu.

"Lieliem soļiem tuvojamies depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā, lai kopīgiem spēkiem apturētu dzērienu iepakojumu nonākšanu vidē un padarītu mūsu Latviju tīrāku. Jau pavisam drīz plānojam noslēgt nākamos līgumus ar tirgotājiem. Taras atgriešana būs pieprasīts pakalpojums lielākajai daļai Latvijas sabiedrības – vairākums jeb 87% aptaujāto pēc iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas izmantos iespēju nodot tukšos dzērienu iepakojumus, tādēļ tirgotāju iesaiste ērtas infrastruktūras izveidē ir ļoti būtiska," komentē Miks Stūrītis, SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs.

Līgums ar "Maxima Latvija" paredz, ka mazumtirgotājs savā veikalu tīklā izvietos 151 taromātu 149 dažādās lokācijās visā Latvijā. "

Balstoties uz Iepakojuma likuma 18.8 pantu, depozīta iepakojuma pārdevējam ir pienākums pieņemt no gala lietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā. Šī prasība attiecas uz tirgotājiem, kuru tirdzniecības zāles platība ir lielāka vai vienāda ar 300 m2 un tirdzniecības vieta atrodas kādā no Latvijas valstspilsētām, kā arī tirgotājiem ar zāles platību 60 m2 vai vairāk citās administratīvajās teritorijās. Iesaistoties depozīta sistēmā, tirgotāju pienākums būs saņemt depozīta maksājumu no pircējiem, pieņemt atpakaļ izlietotos depozīta iepakojumus un attiecīgi atgriezt iepriekš veikto depozīta maksājumu

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties vienota depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko, visa veida alus un citu alkoholisko (zem 6%) dzērienu iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0.10 EUR apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums būs iztukšots.