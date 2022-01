Otrdien, 1. februārī Latvijā sāks darboties ilgi gaidītā depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem. Par katru nopirkto dzērienu depozīta iepakojumā iedzīvotājs iemaksās 0,10 eiro depozīta maksu, kas pielīdzināma drošības naudai, un pēc iepakojuma nodošanas depozīta punktos depozīta maksu varēs saņemt atpakaļ.

"Delfi Bizness" apkopojis svarīgāko informāciju par to, kāpēc depozīta sistēma tika izveidota, kas par to jāzina un kā jārīkojas tiem, kas to izmantos.

Valsts vides dienests konkursā dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu uz septiņiem gadiem uzticējis uzņēmumam "Depozīta iepakojuma operators". "Sistēmas mērķis nav peļņa, bet gan radīt vidi, kur vismaz 90% dzērienu iepakojuma tiktu pārstrādāti vai izmantoti atkārtoti un vairs nenonāktu apkārtējā vidē vai sadzīves atkritumos. Mums visiem būs jāveido jauni ieradumi, lai nodrošinātu vides ilgtspējību," iepriekš, raksturojot jaunizveidoto sistēmu, sacīja SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.