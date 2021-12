Desmit studenti absolvējuši 'airBaltic' Pilotu akadēmiju

Šā gada 6. decembrī desmit studenti absolvējuši Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" Pilotu akadēmiju, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Absolventi pēc pilna laika komerciālā pilota programmas pabeigšanas saņem komercpilota apliecību. Turklāt jau 11. grupa ar četriem studentiem uzsāka profesionālās pilota studijas.

"Daļa absolventu šomēnes sāks papildu apmācības, lai pavisam drīz pievienotos "airBaltic" komandai. Mēs esam priecīgi starp absolventiem redzēt ne tikai vīriešus, bet arī sievietes, kas pierāda, ka pilotu profesija un studijas mūsu Pilotu akadēmijā ir ļoti pieprasītas neatkarīgi no dzimuma. Mēs arī sveicam jaunos un apņēmīgos 11. grupas studentus, kuri šodien sākuši savas studijas," norāda "airBaltic" operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis.

Šobrīd kopumā "airBaltic" Pilotu akadēmijā studē 90 studenti. Vairums studentu ir no Baltijas valstīm, taču ir arī studenti no citām Eiropas Savienības valstīm, tostarp Vācijas, Francijas, Somijas, Spānijas un Itālijas. Vairāk nekā 10% no "airBaltic" Pilotu akadēmijas studentiem ir sievietes.