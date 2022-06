Detaļu trūkuma dēļ 'airBaltic' rudenī atcels reisus uz dažiem galamērķiem no Rīgas un Viļņas

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" no septembra atcels reisus uz četriem galamērķiem no Viļņas lidostas, bet no Rīgas tiks apturēti lidojumi uz Edinburgu, Mančesteru un Stavangeri, jo kompānijai trūkst lidmašīnu rezerves daļu, vēsta portāls "15min.lt" un "airBaltic" pārstāvji.

Lidsabiedrībā skaidrots, ka lēmums ir saistīts ar lidmašīnu detaļu trūkumu, tomēr tā solījusi ziemā atjaunot reisu skaitu līdzšinējā līmenī.

Plānots, ka no septembra "airBaltic" vairs nelidos no Viļņas uz Oslo, Londonas Getvikas lidostu, Dublinu un Hamburgu.

Tāpat plānots samazināt reisu skaitu no Viļņas uz Parīzi, Berlīni, Tallinu un Rīgu.

No septembra "airBaltic" no Viļņas uz Parīzi veiks trīs reisus nedēļā un uz Berlīni lidos divreiz nedēļā. Pašlaik šajos maršrutos ir četri reisi nedēļā.

Plānots samazināt arī reisu no Viļņas uz Rīgu un Tallinu skaitu, tomēr par precīzām izmaiņām šajos maršrutos pagaidām netiek ziņots.

"airBaltic" mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka kompānija no Viļņas lidostas nodrošina reisus uz 13 galamērķiem.

"airBaltic" pārstāvji pavēstīja, ka globālās piegāžu ķēžu problēmas ir ietekmējušas arī atsevišķu "airBaltic" lidmašīnām nepieciešamo rezerves detaļu pieejamību. Šobrīd septiņām no flotē esošajām lidmašīnām ir vajadzīgas dažādas trūkstošās rezerves daļas.

Pašlaik neesot iespējams prognozēt konkrētu laiku, kad tās varēs pilnvērtīgi pievienoties flotei, jo tas ir atkarīgs no rezerves detaļu ražošanas un piegādes ātruma. Tāpat vienlaicīgi var būt lidmašīnas, kurām jāveic plānotie tehniskie darbi un pārbaudes, kas arī kopumā var ietekmēt lidmašīnu pieejamību un tālāko lidojumu plānošanu, skaidro "airBaltic" pārstāvji.

Lai nodrošinātu plānoto lidojumu grafiku, pašlaik "airBaltic" īstermiņā izīrējusi dažas papildu lidmašīnas. "airBaltic" pārstāvji uzsver, ka no lidsabiedrības puses tiekot darīts viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk "airBaltic" varētu visus tās lidojumus izpildīt ar "Airbus A220-300" lidmašīnām.

Tuvākajos mēnešos - jūlijā un augustā, nav plānots atcelt lidojumus, taču, sākot ar šī gada septembri, uz laiku tiks veiktas izmaiņas dažādos "airBaltic" maršrutos. Tiks apturēti tiešie lidojumi no Viļņas uz Hamburgu, Dublinu, Londonu (Getvikas lidosta) un Oslo, bet no Rīgas tiks apturēti lidojumi uz Edinburgu, Mančesteru un Stavangeri.

"airBaltic" pārstāvji norāda, ka šīs ir tikai pagaidu izmaiņas un "airBaltic" mērķis ir atgriezties pēc iespējas drīzāk pie iepriekšējā lidojuma grafika, kas paredzēts ziemas sezonā. Ar visiem pasažieriem, kurus skars ieviestās izmaiņas lidojumos, lidsabiedrība sazināsies individuāli, lai informētu par alternatīvām ceļošanas iespējām.

Jau vēstīts, ka "airBaltic" apgrozījums pagājušajā gadā bija 204,1 miljons eiro, kas ir par 41% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 49% un bija 135,7 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 96,14% balsstiesību "airBaltic" kapitālā, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 3,86%.