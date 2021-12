Deviņos mēnešos Latvijā pieaudzis kravu pārvadājumu ar autotransportu apjoms

2021. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2020. gada deviņiem mēnešiem kravu pārvadājumi ar sauszemes un cauruļvadu transportu pieauga par 7,8%, bet ostās samazinājās par 9,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāja 78 milj. t kravu, kas ir par 5,6 milj. t jeb 7,8 % vairāk nekā pirms gada.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāja 15,2 milj. t kravu, kas ir par 13,2 % mazāk nekā pagājušā gada deviņos mēnešos. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,5 milj. t kravu – par 4,1 % vairāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 14,8 %, tai skaitā eksporta pārvadājumos – par 8,4 %, importa pārvadājumos – par 25,5 %, bet tranzīta kravu pārvadājumos – pieauga par 37,8 %. Kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām veidoja 56,7 % no starptautiskajiem kravu pārvadājumiem.

Ar autotransportu pārvadāja 62,3 milj. t kravu, par 16 % vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Iekšzemē pārvadāja 49 milj. t kravu, par 15,1 % vairāk. Starptautiskajos kravu pārvadājumos pārvadāja 13.3 milj. t kravu – par 19,8 % vairāk. No tiem eksporta kravas veidoja 3,6 milj. t, kas ir par 13,1 % vairāk, importa – 2,7 milj. t – par 31,3 % vairāk. Ārvalstīs pārvadāja 7 milj. t kravu, kas ir par 19,3 % vairāk. No kopējā ar autotransportu pārvadāto kravu apjoma 79,4 % kravu pārvadāja komercpārvadājumos. Tie pieauga par 22 %.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēja 0,5 milj. t naftas produktu, kas ir par 55,9 % mazāk.

Kravu pārvadājumi ar sauszemes un cauruļvadu transportu 2021. gada 1. ceturksnī un 3. ceturksnī pieauga attiecīgi par 10,5 % un 14,7 %, bet 2. ceturksnī samazinājās par 2 %.

No ostām nosūtīja un ostās saņēma 30,2 milj. t kravu, kas ir par 9,1 % mazāk nekā 2020. gada deviņos mēnešos. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 15,3 milj. t, par 13,5 % mazāk, Ventspils ostā – 8,3 milj. t jeb par 13,8 % mazāk, Liepājas ostā – 5 milj. t jeb par 8 % vairāk, bet mazajās ostās – 1,6 milj. t, par 23,7 % vairāk.

No ostām nosūtīja 22,9 milj. t kravu, kas ir par 11,4 % mazāk nekā pērn deviņos mēnešos. Būtiski – par 2,7 milj. t jeb 90,6 % – kritās ogļu iekraušana kuģos. Naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 1,3 milj. t jeb 22,8 %. Nosūtīto konteineru kravu apjoms samazinājās par 5,5 %, minerālmēslu – par 7,8 %. Savukārt nosūtīto kokmateriālu apjoms pieauga par 15,5 %, šķeldas – par 11,4 %, mobilo kravu – par 9,2 %, labības un labības produktu – par 7,2 %.

Ostās saņēma 7,3 milj. t kravu, to apjoms samazinājās par 1,2 %. Naftas produktu izkraušanas apjoms samazinājās par 0,5 milj. t jeb 19,1 %, izkrauto konteineru kravu apjoms – par 13,6 %. Savukārt no kuģiem izkrauto mobilo kravu apjoms pieauga par 19,4 %, dažādu metālu un to izstrādājumu izkraušana – par 6,4 %, bet celtniecības materiālu izkraušana – par 7,5 %.

2021. gada 1.ceturksnī kravu apgrozījums ostās saruka par 8,2 %, 2. ceturksnī – par 11,2 %, bet 3. ceturksnī – par 8 %.

Lidostā "Rīga" saņēma un no lidostas nosūtīja 18,3 tūkst. tonnu kravu un pasta sūtījumu jeb par 14,2 % vairāk.