Deviņos mēnešos saglabājusies kravu pārvadājumu lejupslīde

2020. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2019. gada deviņiem mēnešiem kravu pārvadājumi ar sauszemes un cauruļvadu transportu samazinājušies par 19,7%, bet ostās – par 29,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāja 71,3 milj. t kravu, par 17,5 milj. tonnu jeb 19,7% mazāk nekā pirms gada.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāja 17,4 milj. t kravu, kas ir par 44,9% mazāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,4 milj. t kravu – par 13,8% vairāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāja 16 milj. t kravu, apjoms samazinājās par 47,4%. Tai skaitā eksporta pārvadājumos – 1,6 milj. t, par 6,7% mazāk, importa pārvadājumos – 12,1 milj. t, samazinājums par 52,1%, bet tranzīta kravu pārvadājumos – 2,3 milj. t, par 32,6% mazāk. Caur Latvijas ostām pārvadāja 12,2 milj. t kravu, par 55% mazāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos.

Ar autotransportu pārvadāja 52,7 milj. t kravu, par 4,3% mazāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Iekšzemē pārvadāja 41,6 milj. t kravu, par 0,4% vairāk. Starptautiskajos kravu pārvadājumos pārvadāja 11,1 milj. t kravu – par 18,6% mazāk. No tiem eksporta kravu pārvadājumos pārvadāja 3,2 milj. tonnu kravu – par 5,6% mazāk. Importa kravu pārvadājumi saruka par 13,9%, pārvadājot 2 milj. t kravu. Ārvalstīs pārvadāja 5,9 milj. t kravu, kas ir par 25,7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No kopējā ar autotransportu pārvadāto kravu apjoma 75,8% kravu pārvadāja komercpārvadājumos. Tie saruka par 8,3%.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēja 1,2 milj. tonnu naftas produktu, kas ir par 44% mazāk.

Kravu pārvadājumi ar sauszemes un cauruļvadu transportu 2020. gada ceturkšņos samazinājās līdzīgi: 1. ceturksnī par 23,4%, 2. ceturksnī par 14,7 %, bet 3. ceturksnī par 21,3%.

Deviņos mēnešos kravu apgrozījuma kritums visās ostās

2020. gada deviņos mēnešos Latvijas ostās bija zemākais kravu apgrozījums pēdējos piecos gados. No ostām nosūtīja un ostās saņēma 33,2 milj. tonnu kravu, kas ir par 29,7% mazāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 17,6 milj. tonnu, par 26,4% mazāk, Ventspils ostā – 9,6 milj. tonnu jeb par 41,9% mazāk, Liepājas ostā – 4,7 milj. tonnu jeb par 11,8% mazāk, bet mazajās ostās – 1,3 milj. tonnu, par 10,2% mazāk.

No ostām nosūtīja 25,8 milj. tonnu kravu, kas ir par 36% mazāk nekā 2019. gada deviņos mēnešos. Samazinājās visu svarīgāko nosūtāmo kravu apjomi. Būtiskākais bija ogļu iekraušanas kuģos apjoma kritums par 10,6 milj. t jeb 77,7%. Naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 2,5 milj. t jeb 29,9%. Nosūtīto kokmateriālu apjoms samazinājās par 16,4%, konteineru kravu – par 0,2%, mobilo kravu – par 8,1 %, minerālmēslu – par 18,4%, šķeldas – par 9,7%. Savukārt nosūtītās labības un labības produktu apjoms pieauga par 3,2%.

Ostās saņēma 7,4 milj. t kravu, to apjoms pieauga par 6,3%. Naftas produktu izkraušanas apjoms pieauga par 0,4 milj. t jeb 22,9%. Par 17,9 % pieauga izkrautās dzelzsrūdas apjoms. Savukārt no kuģiem izkrauto konteineru kravu un mobilo kravu apjoms samazinājās attiecīgi par 11,5% un 12,2%. Dažādu metālu un to izstrādājumu izkraušanas apjoms pieauga par 4,4%, bet izkrautās šķeldas apjoms pieauga 3,5 reizes.

Kravu apgrozījuma samazinājums ostās ceturkšņos saglabājās vienmērīgi stabils: 1. ceturksnī kravu apgrozījums ostās saruka par 29,3%, 2. ceturksnī – par 31%, bet 3. ceturksnī – par 29%.

Lidostā "Rīga" saņēma un no lidostas nosūtīja 16 tūkst. tonnu kravu jeb par 19,3% mazāk.