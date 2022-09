'DHL Express' pakalpojumu cenas Latvijā nākamajā gadā pieaugs par 14,9%

Starptautiskais eksprespasta pakalpojumu sniedzējs "DHL Express" sākot no 2023. gada 1.janvāra paaugstinās pakalpojumu cenas. Cenu pieaugums Latvijā būs 14,9%, salīdzinot ar 2022. gadu, informē uzņēmuma pārstāvji.

"Līdz šim 2022. gads ir bijis ar nepastāvīgu tirgus vidi, kas izaicina globālo tirdzniecību. Tomēr mēs esam pierādījuši savu spēju piedāvāt stabilus un uzticamus pakalpojumus saviem klientiem visā pasaulē," saka "DHL Express Latvia" vadītājs Krists Ezeriņš.

"Izmantojot cenu pārskatīšanu, mēs varam ieguldīt mūsu infrastruktūrā un tehnoloģijās, lai nodrošinātu noturīgus, ilgtspējīgus un pasaules klases klientu risinājumus. Tas ietver vismodernākās lidmašīnas un transportlīdzekļus, paplašinot mūsu sūtījumu šķirošanas centrus, lai apmierinātu pieaugošo klientu pieprasījumu, kā arī ieguldot ilgtspējīgākos risinājumos, kā, piemēram, ilgtspējīga aviācijas degviela un elektriskie transportlīdzekļi," viņš uzsver.

"DHL Express" katru gadu pārskata cenas, ņemot vērā inflācijas un valūtas dinamiku, kā arī administratīvās izmaksas, kas saistītas ar normatīvajiem un drošības pasākumiem. Nacionālās un starptautiskās iestādes regulāri atjaunina šos pasākumus katrā no vairāk nekā 220 valstīm un teritorijām, kuras "DHL Express" apkalpo. Atkarībā no vietējiem nosacījumiem, cenu pārskatīšana dažādās valstīs var atšķirties, tā attiecas uz visiem klientiem, kuru līgumi to atļauj.