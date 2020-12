'Diana sveces' reģistrējis informāciju par patiesajiem labuma guvējiem

Patiesie labuma guvēji reģistrēti Ventspils uzņēmumam SIA "Diana sveces". Ja līdz šim "Diana sveces" bija sniedzis ziņas, ka tā patiesos labuma guvējus noskaidrot nav iespējams, no otrdienas, 8. decembra, par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem reģistrēti Jespers Olesens (Jesper Olesen), Jorgens Olesens (Joergen Olesen), Larss Olesens (Lars Olesen) un Tomass Olesens (Thomas Olesen), ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Pagājušais gads sveču ražotājam "Diana sveces" bijis stabils. Tiesa, salīdzinot ar 2018. gadu, sveču realizācijas kopapjoms ir samazinājies par 12,4% jeb 1,30 miljonus eiro, samazinoties galvenokārt realizācijai uz Vāciju, jo zaudēts klients Vācijā. Pērn samazinājies arī apgrozījums vietējā tirgū – par 101,59 tūkstošiem eiro.

2019. gadā Vācijas tirgus apgrozījums no kopējā apgrozījuma samazinājies no 32,9% līdz 24,3%, savukārt Dānijas tirgus apgrozījums pieaudzis no 52,5% līdz 57,6% no kopējā apgrozījuma. Pagājušajā gadā "Diana sveces" apgrozīja 10,48 miljonus eiro un gadu noslēdza ar 336,9 tūkstošu eiro peļņu. Pērn uzņēmums nodarbināja 236 darbiniekus.

2019. gadā "Diana sveces" sāka jaunu noliktavas būvniecības projekta izstrādi un paredz būvniecības projektu pabeigt šogad. 2020. gada uzņēmuma iecerēs ietilpst arī pārbūvēt vienu no esošajām noliktavām par ražotni.

SIA "Diana sveces" dalībnieki ir četri Dānijā reģistrēti uzņēmumi, liecina "Lursoft" pieejamā informācija.