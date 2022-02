Digitālā mārketinga aģentūra 'Mediabrands Digital' atver filiāli Latvijā

Latvijā darbu sācis digitālās mārketinga aģentūras Baltijā "Mediabrands Digital" meitas uzņēmums SIA "MBD Latvia", informē uzņēmums.

Aģentūra piedāvās pilna servisa digitālās reklāmas pakalpojumus. "Līdz šim mūsu pieeja izveidot speciālistu komandu, kas var nodrošināt visus digitālās reklāmas pakalpojumus vienuviet, ir atmaksājusies. Desmit gadu laikā esam izauguši līdz 95 cilvēku komandai, kas apkalpo 400 klientus visā pasaulē, ar apgrozījumu 12 miljoni eiro gadā. Meitas uzņēmuma atvēršana Latvijā ir mūsu grupas nākamais attīstības posms," stāsta "Mediabrands Digital" vadītājs un vadošais partneris Igaunijā Erki Heinesārs (Erki Heinsaar).

Šobrīd komandā ir apvienojušies desmit nozares speciālisti, un uzņēmums ir uzsācis digitālā mārketinga speciālistu atlasi. Komandas operatīvajai vadībai ir pievienojies Edgars Ejubs, kuram ir vairāku gadu pieredze mazumtirdzniecībā un e-komercijā. Aģentūras vadībā darbosies arī radošās aģentūras "WKND" partneris Mārtiņš Dziedātājs un mediju aģentūras "Media Flow" partneris Andis Kulinskis.

"Lai arī pandēmija ir devusi pozitīvu grūdienu digitālajai attīstībai, konkrētas darbības no Latvijas uzņēmumiem joprojām ir maz. Iespējams, viens no iemesliem ir tas, ka šie pakalpojumi ir komplicēti un uzņēmējiem nereti pakalpojums ir jāpērk no dažādiem piegādātājiem," teic SIA "MBD Latvia" vadītājs Edgars Ejubs (attēlā).

Uzņēmuma fokuss būs sadarbība ar starptautiskiem partneriem un to zināšanu un pieredzes pārnese vietējā tirgū. Globāla līmeņa pakalpojumu ieviešana palīdzēs veicināt vietējo uzņēmumu konkurētspēju gan Latvijā, gan pasaules arēnā. Aģentūra piedāvās plašu digitālo pakalpojumu klāstu: digitālo stratēģiju izveidi, digitālo kampaņu plānošanu, SEM, SEO un CRO pakalpojumus, sociālo mediju apkalpošanu, satura veidošanu, grafisko dizainu, viedokļu līderu mārketingu, kā arī citus pakalpojumus.