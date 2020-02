'Digitālais Jēzus' Anderss Indsets: 'Nākotnē uzņēmuma boss neeksistēs'

"Mūsu ekonomikas modelis, kas ir balstīts materiālismā, patērniecībā un Silīcija ielejas premisā, ka ikviens var kļūt par miljonāru ar "Ferrari", ir ilūzija. Tas nenotiks. Tā vietā mums vajadzētu samazināt savu patēriņu un resursu izmantošanu," saka ekscentriskais norvēģis Anderss Indsets (Anders Indset), kurš 27. martā līdztekus virknei pasaules un pašmāju biznesa, vadības un ekonomikas līderu uzstāsies vadītāju konferencē EBIT.

Anderss Indsets ir viens no pasaules vadošajiem biznesa filozofiem, kurš met izaicinājumu daudziem starptautisku uzņēmumu vadītājiem un politiskajiem līderiem. Pateicoties savam netradicionālajam skatījumam uz praktisko filozofiju, šobrīd viņš ir viens no pieprasītākajiem biznesa pasaules apgaismotājiem, kuru mediji dēvē par digitālo Jēzu un rokenrola Platonu.

Viņa grāmata "Wild Knowledge: Outthink the Revolution", kas vēsta par prasmēm, kādas būs nepieciešamas nākotnes sabiedrībai un uzņēmējiem, 2017. gadā kļuva par starptautisku bestselleru. Un arī viņa pēdējais darbs "The Q Economy – What comes after Digital?" Vācijā īsā laikā izpelnījās dižpārdokļa statusu un šobrīd ir tulkots 11 valodās.

Vadītāju konferencē EBIT Andersa Indseta uzstāšanās tēma būs "Re-Thinking Business By Pairing The Philosophy Of The Past With The Scientific Knowledge And Technology Of Tomorrow: How The Q-Economy Will Change Our World?". Par to arī mūsu saruna.

Konferences šī gada tēma, proti, "Re-th!nk!ng Bus!ness", sasaucas arī ar tavas uzstāšanās tēmu. Kas īsti mums ir jāpārdomā?

Mēs esam radījuši tik daudz informācijas, ka katru nākamo dienu pamostamies nedaudz stulbāki, nekā gājām gulēt. Un nu mēs paļaujamies uz mākslīgo intelektu un pārvēršam šo informāciju algoritmos, tādējādi it kā virzoties uz zināšanu sabiedrību. Taču zināšanas nav tas pats, kas saprašana. Mums šobrīd ir nepieciešams laiks, lai apdomātu mūsu darbību sekas.