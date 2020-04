Dīkstāves pabalsti atteikti 33,5% darba devēju

Kopumā no visiem saņemtajiem dīkstāves pabalsta pieteikumiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) izmaksas atteicis 33,5% darba devēju un 39% pašnodarbināto, piektdien, 17. aprīlī, preses konferencē sacīja VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

"Galvenokārt atteikuma iemesls ir tas, ka uzņēmumi iepriekš nodokļos valstij nav maksājuši pat 200 eiro mēnesī - tas ir 35% no kopējā atteikumu skaita. Nākamais lielākais atteikumu iemesls ir nodokļu parādu esamība," skaidroja Jaunzeme.

Viņa sacīja, ka kopumā dīkstāves pabalstu pieteikumus iesnieguši aptuveni 5000 uzņēmumu par 27 000 darbinieku, bet pabalsti līdz šim piešķirti 16 000 darbinieku.

Jautāta, kāpēc līdz šim izmaksātie pabalsti ir tik nelielā apmērā un nesaskan ar iepriekš prognozēto, ka pabalstus varētu saņemt 150 000 darbinieku par aptuveni 65 miljoniem eiro, Jaunzeme sacīja, ka pirms dīkstāves pabalstu izmaksu sākšanas tika prognozēts, ka varētu pieteikties lielie uzņēmumi ar algām, kuras lielākās par vidējo.

"Tagad redzam, ka pabalstam pārsvarā piesakās mazie uzņēmumi ar ne pārāk labu nodokļu nomaksas disciplīnu. Par to liecina arī tas, ka vidējais izmaksātā dīkstāves pabalsta apmērs ir 250 eiro, kas ir būtiski mazāk nekā vidējā alga valstī," sacīja Jaunzeme.

Viņa piebilda, ka ļoti maz pieteikumu tiek saņemts no uzņēmumiem, kuri ir Padziļinātās sadarbības programmas jeb tā dēvētā "baltā saraksta" dalībnieki. No programmas Sudraba līmeņa pabalstam ir saņemts tikai viens pieteikums par 11 darbiniekiem, bet no programmas Bronzas līmeņa saņemti 22 pieteikumi par 265 darbiniekiem.

Jaunzeme norādīja, ka kopumā pabalsts līdz šim ir atteikts aptuveni 1000 mazo uzņēmumu.

Savukārt nodokļu nomaksas pagarinājumus VID līdz šim atteicis aptuveni 1% no uzņēmumu pieteikumiem. Jaunzeme informēja, ka līdz šim nodokļu nomaksas pagarinājumus vēlējušies saņemt 3475 uzņēmumi un apmēram 2000 uzņēmumiem tie jau ir piešķirti. Pārējie iesniegumi tiek vērtēti, bet atteikumu nav vairāk par 1%.

Jaunzeme stāstīja, ka nodokļu nomaksas pagarinājumi uz trīs gadiem, kas ir jaunums saistībā ar Covid-19, patlaban jau piešķirti 365 uzņēmumiem kopumā par 11 miljoniem eiro. Kopumā nodokļu nomaksas pagarinājumi piešķirti par gandrīz 37 miljoniem eiro.

"Tas parāda, ka uzņēmumi spēj plānot savas naudas plūsmas. Vēlos uzsvērt, ka šis atbalsts tiek sniegts tikai tiem uzņēmumiem, kuri izjutuši grūtības tieši Covid-19 ietekmē. Tiem uzņēmumiem, kuriem bijušas grūtības jau pirms Covid-19 krīzes, šie pagarinājumi netiek sniegti," stāstīja Jaunzeme.

VID vadītāja piebilda, ka arī dīkstāves pabalsti patlaban jau piešķirti aptuveni 16 000 cilvēkiem, kurus pieteikuši kopumā 3643 darba devēji un pašnodarbinātie. Dīkstāves pabalsti piešķirti aptuveni četru miljonu eiro apmērā.