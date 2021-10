Diskutē, cik ētiska ir lielveikalu rīcība, ierobežojumu laikā pievilinot cilvēkus ar akcijām un atlaidēm

Ekonomikas ministrijas rīkotāja informatīvajā sanāksmē pārrunāti aktuāli jautājumi par turpmāko tirdzniecības organizēšanu saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatīšanās pieaugumu, informē Latvijas Tirgotāju asociācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veselības ministra padomnieks rīcībpolitikas jautājumos Kaspars Bērziņš klātesošiem atgādināja, ka šobrīd Latvijas slimnīcās ir 3000 pacienti, no tiem 600 atrodas reanimācijā. Pie šādas situācijas alternatīva pašreizējiem ierobežojumiem ir militārais lokdauns, nevis mazliet stingrākas drošības prasības.

Sanāksmes dalībnieki arī pauda sašutumu par to, cik ētiski pārtikas lielveikaliem situācijā, kad parējās tirdzniecības vietas ir slēgtas, pievilināt cilvēkus ar akcijām un atlaidēm. Šobrīd nav ierobežojumu tāda veida reklāmai, bet izskanēja brīdinājums no ministriju pārstāvjiem, ka šāda bezatbildīga lielveikalu rīcība var novest pie griestu pacelšanas – no pašreiz atļautiem 70% pārtikas preču uz 90%.

Par darbinieku vakcinēšanos VM atbildes bija skaidras – tika atgādināts, ka līdz 15. novembrim visiem, kas klātienē apkalpo klientus jābūt vakcinētiem, bet no 15. decembra, līdzīgi kā Itālijā, pilnīgi visiem klātienē strādājošiem jābūt ar sadarbspējīgiem vakcinācijas sertifikātiem.

Uz jautājumu par darbinieku testēšanu, proti, kāpēc nevar testēt ar ātriem antigēna testiem visās darbavietās, nevis tikai tur, kur 10 km attālumā nav laboratorijas, Kaspars Bērziņš skaidroja, ka testēšanas mērķis ir novērst inficēšanos darbinieku vidū, bet ātriem testiem jābūt publiskai ticamībai, tāpēc tie ir jāveic laboratorijās - pašlaik tas ir 120 uz visu Latviju. Viņš piebilda, ka VM uzrunāja arī aptiekas, kuras varētu veikt sertificētus ātrus antigēna testus.

Runājot par pašapliecinājumiem, kuri jāparaksta visiem klātienē strādājošiem, uzņēmēju pārstāvji izteicas, ka daži darbinieki, piemēram, tirdzniecības centru apsargi un pārdēvēji, darba specifikas dēļ, nevar parakstīties zem vārdiem, ka viņiem nav bijis kontakta ar Covid-19 inficētām personām. VM skaidroja, ka runā ir par sev zināmiem kontaktiem (piemēram, radi, draugi, kolēģi, paziņas), kuri ir inficēti ar Covid-19, nevis nepazīstamie apmeklētāji par kuru slimības statusu darbinieki zināt nevar. Bet ja darbinieki atsakās parakstīt pašapliecinājumu, viņus nevajadzētu pielaist pie darba, bet tam ir jābūt atrunātam iekšējos kārtības noteikumos.

Reģionālo tirgotāju un tirdzniecības centru pārstāvjus uztrauc jautājums par autotransportu, kurā pašlaik drīkst braukt tikai divi cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, bet lauku reģionos nokļūšana darbavietā līdz ar to kļūst vēl sarežģītāka.

"Jautājumu par darbinieku nokļūšanu darbavietās, kur nav pieejams sabiedriskais transports, ir steidzami jārisina kopā ar VM, EM un ZM un esmu pārliecināts, ka Valsts kanceleja pratīs saskaņot un atrisināt šo problēmu", noradīja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

Tirgotāji uzsvēra, ka kompensācijām ir jābūt arī šoreiz, jo viņi nav vainīgi pie situācijas, kas radusies valdības haotisko lēmumu rezultātā. Kompensāciju griestu atcelšanos jautājumu Ekonomikas ministrijai būtu jārisina ar Eiropas komisiju. Pēc pašreizējiem kritērijiem, piemēram, visi skolu ēdinātāji visi tiek izslēgti no atbalsta iespējām. Nav samērīgi pret skolu ēdinātājiem piemērot kritēriju -20% pret jūlija, augusta, septembra vidējo apgrozījumu, jo skolas vasarā nestrādā un apgrozījums ir minimāls.

Tirgotāji arī vēlas, lai policija veic pārbaudes tirdzniecības vietās pēc vienota algoritma. Šobrīd pārbaudes aktu formas jau ir izsūtītas tirgotājiem un plkst. 14.00 sāksies LTA tikšanas ar Valsts policijas pārstāvjiem, lai pārrunātu pašreizējo situāciju un novērstu konfliktsituācijas, kas diemžēl jau ir radušas atsevišķos valsts reģionos.