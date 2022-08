Divos autoceļa Sloka–Talsi posmos atjaunos segumu

Talsu novadā sāk atjaunot segumu reģionālā autoceļa Sloka–Talsi (P128) posmā no novada robežas līdz Talsiem (51,05.–74,02. km), informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Satiksmi tur regulē ar ceļazīmēm un vadstatņiem, ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h, platuma ierobežojums – 3 m. Posma šķērsošanai nepieciešamas 20 minūtes, bet no augusta vidus, kad pieaugs būvdarbu apjoms un tiks ieviesti pagaidu luksoforu posmi, ceļā pavadītais laiks pieaugs.

Remontposmā sakārtos ūdens atvadi no ceļa, remontēs Oksles un Dursupes caurtekas un atjaunos pieturvietu platformas. Ceļa segumam vietās, kur tas ir nepieciešams, veiks iesēdumu remontu un izlīdzinošo frēzēšanu, kā arī visā posmā labos ceļa profilu ar karsto asfaltu un ieklās jaunu asfaltbetona dilumkārtu.

Savukārt P128 posmā Tukuma novadā no Jūrmalas pilsētas robežas līdz Ragaciemam (6,15.–11,26. km) būvdarbus plānots uzsākt septembrī. To ietvaros veiks iesēdumu remontu, asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu, ceļa profila labošanu un ieklās jaunu asfaltbetona virskārtu. Uzlabos ūdens atvadi no ceļa, atjaunos sabiedriskā transporta pieturvietas, bet Bigauņciemā izbūvēs jaunu pieturvietas platformu. Tiltu pār Starpiņupīti atjaunos, un līdzās esošajam gājēju un velobraucēju tiltiņam uzstādīs jaunas drošības barjeras.

Būvdarbus abos posmos veic SIA "Saldus Ceļinieks" par līgumcenu 5 469 207 (ar PVN), būvuzraudzību – AS "Ceļuprojekts". Darbus plānots pabeigt 2023. gadā.