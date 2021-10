Ceremonijā VEF Kultūras pilī 13. oktobra vakarā divpadsmit būvniecības nozares profesionāļi saņēmuši nozares apbalvojumu "Būvindustrijas lielo balvu – Pamatakmeni" un vairāki citi sveikti, jo izpelnījušies 49 nozares profesionāļu atzinību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Cilvēki, kas nominēti apbalvojuma saņemšanai, ir pelnījuši vislielāko cieņu par to, ko ir veikuši savā darbā, un arī par to, ko vēl veiks. Svarīgi, ka tieši kolēģi viņus ir izvirzījuši, tātad atzinuši par labākajiem un zinošākajiem speciālistiem. Esmu pārliecināts, ka pandēmija beigsies un nākamgad, desmitajā reizē, mēs varēsim tikties daudz kuplākā skaitā," saka Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits.

Kategorijā "Mūža ieguldījums būvindustrijā" "Pamatakmeni", diplomu un nozīmīti saņēma būvinženieris, ilggadējs Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, vairāku simtu tiltu projektu autors – būvinženieris Raimonds Maslovskis, AS "Ceļuprojekts" padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gulbis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Būvkonstrukciju katedras asociētais profesors Jānis Kreilis, SIA "Glamma" tehniskais direktors Mihails Glazunovs, SIA "Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi" līdzīpašnieks, arhitekts Edvīns Vecumnieks.

Kategorijā "Mūža ieguldījums būvindustrijā" atzinības rakstu par mūža ieguldījumu būvindustrijā saņēma AS "LNK Industries" būvdarbu vadītājs Aleksandrs Kvaša un SIA "Būvuzraugi LV" atbildīgais būvuzraugs Aleksandrs Frolovs.

Kategorijā "Gada inženieris un Gada arhitekts" "Pamatakmeni", diplomu un nozīmīti saņēma "Gada arhitekti" – SIA "Arhitekta J. Pogas birojs" arhitekti Astra un Juris Pogas, "Gada projektu vadītājs" – Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" projektu vadītājs Raido Blumbergs, "Gada projektu vadītājs" – SIA "Skonto Būve" un SIA "Skonto Construction" vecākais projektu vadītājs Jānis Kreicburgs, "Gada projektu vadītājs" – SIA "RERE Būve" projektu direktors Arvis Mūrnieks, "Gada projektu vadītājs" – SIA "Skonto Plan" Ltd projektu vadītājs Māris Sīmanis, "Gada jaunais inženieris" – AS "LNK Industries" būvdarbu vadītājs Matīss Pastars.

Kategorijā "Gada inženieris un Gada arhitekts" atzinības rakstus saņēma SIA "RUUME arhitekti" arhitekte Liene Adumāne-Vāvere, SIA "CMB" būvuzraugs Matīss Keivs, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvuzraudzības daļas vadītājs Arnis Minikovičs, SIA "RERE Vide" projektu vadītājs Edgars Krastiņš, SIA "Tilts" būvdarbu vadītāja Anna Mežecka, SIA "Īsliena V" būvuzraugs Armands Bankovs, SIA "Selva Būve" būvdarbu vadītājs Raivis Stalažs, SIA "Aqua-Brambis" vecākais inženieris Edgars Lankups, AS "A.C.B" projektu direktors Andris Miezis, AS "Ceļuprojekts" projektētājs Edgars Pauls, SIA "MM61" būvuzraugs Mihails Murāns, SIA "Ceļu inženieri" būvuzraugs Rolands Šteinbergs, SIA "Skonto Plan" Ltd projektēšanas inženieris Aigars Rašmanis.

Apbalvojuma "Būvindustrijas lielā balva" sadarbības partneru speciālā balva no "Knauf" piešķirta Ramonai Vētrai, no "ThermoWhite" – Lienei Adumānei-Vāverei un Ramonai Vētrai, no "Sakret" – Lienei Adumānei-Vāverei, no "Bauroc" – Mārtiņam Straumem, Lienei Adumānei-Vāverei, Arnim Minikovičam, Edgaram Krastiņam, Astrai un Jurim Pogām, Jānim Kreicburgam, Arvim Mūrniekam, Matīsam Pastaram.

"Būvindustrijas lielās balvas" vērtētāju piešķirto titulu "Gada students" un naudas balvu no "Peri" saņēma Mareks Petrovskis, maģistrs no Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes, un Didzis Lipšāns, bakalaurs no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes.

Sabiedrības balsojumā mājaslapā "lielabalva.lv" visvairāk balsu kategorijā "Mūža ieguldījums būvindustrijā" saņēma Jānis Kreilis, kategorijā "Gada inženieris un Gada arhitekts" – Matīss Pastars un Aigars Rašmanis, bet nominācijā "Gada students" – Ramona Vētra no Rīgas Tehniskās universitātes Neklātienes departamenta Būvražošanas institūta Būvražošanas katedras.

Apbalvojuma pasniegšanu devīto gadu organizē Latvijas Būvinženieru savienība un žurnāls "Būvinženieris" sadarbībā ar būvindustrijas nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām.