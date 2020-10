Rīgas taksometru tirgus dažu gadu laikā mainījies līdz nepazīšanai. Jaunos spēles noteikumus tagad diktē aplikācijas, kas ļauj teju jebkuram autovadītājam doties savas pilsētas ielās un mēģināt piepelnīties. Mēs lūdzām "Bolt" un "Yandex Taxi" vadītājiem pastāstīt, kā viņu darbs izskatās tuvplānā.

Atbilstoši Autotransporta direkcijas datiem līdz 2020. gada 1. oktobrim Latvijā reģistrēti 7789 taksometru šoferi. Komersantiem, kuri piedāvā komercpārvadājumu pakalpojumus (viņu rīcībā var būt kā viena, tā arī vairāk nekā simts automašīnu), izsniegtas 810 licences.

Pastāv divi legāli veidi, kā iekārtoties darbā par taksistu: strādāt taksometru firmā vai klientus izvadāt ar savu privāto automašīnu, sadarbojoties ar pakalpojumu sniedzējiem "Bolt" vai "Yandex" (ar tiem sadarbojas arī taksometru firmas).

Ja jūsu mašīna atbilst pakalpojuma sniedzēja prasībām, jums jāreģistrē sava saimnieciskā darbība, jānoformē licence un citi dokumenti. Strādāt iespējams kā ar "dzeltenajiem", tā "baltajiem" numuriem. Attiecībā pret automašīnām ar dzeltenajiem numuriem prasību ir vairāk, toties pastāv iespēja gūt samaksu skaidrā naudā. Automašīnas ar "baltajiem" numuriem var pasūtīt, tikai izmantojot aplikāciju, kurā tiek veikta arī apmaksa. Ne skaitītāja, ne POS termināļa šādā mašīnā nav.

Kopš 2018. gada 1. jūnija visiem transportlīdzekļu vadītājiem, tajā skaitā arī taksometru vadītājiem, jābūt reģistrētiem Autotransporta direkcijas Taksometru vadītāju reģistrā. Reģistrācijas termiņš ir trīs gadi, bet dokumentu noformēšanas izmaksas – 50 eiro. Prasības attiecībā pret vadītāju: B kategorijā – braukšanas stāžs ne mazāks kā trīs gadi, dokuments, kas apliecina latviešu valodas zināšanas, kuras nedrīkst būt zemākas par B kategorijas pirmo līmeni, vadītājam nedrīkst būt aizliegumu vadīt transportlīdzekli, nedrīkst būt vairāk par astoņiem soda punktiem, kā arī viņš nedrīkst būs administratīvi sodīts par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpumiem. Ja kaut viens no šiem punktiem tiek pārkāpts, vadītāju no reģistra izslēdz.

Vadītājam, kurš saņem pasūtījumus, izmantojot tiešsaistes servisu, un veic komercpārvadājumus vieglajā automobilī ar vismaz četrām pasažieru sēdvietām, Autotransporta direkcijā jāsaņem licence. Tā darbojas visā Latvijas teritorijā, tāpat maksā 50 eiro un tiek izsniegta uz četriem gadiem.

Pēc licences saņemšanas jāsaņem arī licences kartīte. Tā nepieciešama ikvienam M1 kategorijas transportlīdzeklim (mehānisks transportlīdzeklis, kas projektēts un konstruēts galvenokārt pasažieru un bagāžas pārvadāšanai un kurā bez vadītāja vietas ir ne vairāk par astoņām sēdvietām) ar ne vairāk kā četrām pasažieru sēdvietām, ar kuru tiks veikti pasažieru komercpārvadājumi. Par licences kartīti ik mēnesi jāmaksā četri eiro.

Turklāt par vieglo automobili jāiemaksā sociālā nodokļa avansa maksājums 130 eiro apmērā. Vadītāja pienākums ir noformēt transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisi.

Kad formalitātes nokārtotas, spēlē ienāk tā dēvētie agregatori jeb takšu pasūtījumu platforma. Sistēma darbojas tā, ka šīs platformas pasūtījumus izdala dažādiem starpniekiem. "Panda" faktiski ir agregators-dispečers, bet pasūtījumus veic taksometru parki. Aplikācijām "Yandex Go" un "Bolt" nav dispečeru servisa, pasūtījumi tiek sadalīti ar mobilo platformu starpniecību, kur tos sīkāk sadala algoritms. Būtībā klients nezina, no kura taksometru parka ieradīsies automašīna. Ja vēlaties pasūtīt konkrēta taksometra parka auto, jums jāzvana pašam uzņēmumam.

Taksometra ekonomija

Andrejs (vārds mainīts), par taksistu strādā piecus gadus, pēdējos divus gadus pilnu darbadienu, pasūtījumu platforma – "Bolt". "Tagad strādāju rītos, no 7.00 līdz 12.00, un vakaros – no 15.00 līdz 20.00, iznāk pilna astoņu stundu darbadiena. Dienā nav ko darīt, var pusotru stundu nosēdēt, gaidot izsaukumu. Daļēji tas saistīts ar koronavīrusu. Starp "Bolt" klientiem bija daudz ārzemnieku, kas pēdējā laika notikumu dēļ aizbraukuši. Labajos laikos, pirms Covid-19, 12 stundu laikā varēja būt pat 150 eiro liels apgrozījums. No šīs summas komersantam jāmaksā 20% par katru izsaukumu, jāpērk benzīns (degviela bija dārga – ap 25 eiro, dienā jānobraukā savi 300 kilometri, bet tas vēl ir maz), jāsedz mazgāšanas izdevumi (ja mašīna netīra, būs sliktas atsauksmes, zems reitings), tad vēl noma – mēnesī tie ir 1000 eiro – un citas lietas. Esmu strādājis gan ar dzeltenajiem, gan ar baltajiem numuriem. Ar dzeltenajiem peļņa ir lielāka, taču lielāki arī izdevumi. Man bija arī sava mašīna, bet plānoju pāriet uz nomu un strādāt 5–6 dienas mēnesī."