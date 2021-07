'Dobeles dzirnavnieks' atklājis divas jaunas ražotnes, investējot 35 miljonus eiro

"Dobeles dzirnavniekā" ir noslēgušies divi vērienīgi projekti ar kopējo investīciju apjomu 35 miljoni eiro. Uzņēmums piektdien, 2. jūlijā, atklāja divas jaunas ražotnes – bioloģisko graudaugu pārslu un pastas ražotni. Nākamo divu gadu laikā jaunās ražotnes uzņēmumam sniegs iespēju eksporta apjomus audzēt vismaz par 30%.

Bioloģisko graudu pārstrādes infrastruktūras izveidē investēti 22,7 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Savienības līdzfinansējums ir aptuveni 22%. Infrastruktūrā ietilpst bioloģisko graudu pieņemšanas, priekšattīrīšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju un jaunu uzglabāšanas torņu izbūve, kā arī atsevišķas bioloģisko graudaugu pārslu ražotnes izveide un aprīkošana ar iekārtām. Bioloģiskās ražotnes jauda būs apmēram 50 tūkstoši tonnu gadā. Paredzams, ka vairāk nekā 95% uzņēmumā saražoto bioloģisko graudaugu pārslu tiks eksportētas, sniedzot iespēju Latvijai ieņemt konkurētspējīgu pozīciju pasaules bioloģisko produktu tirgū. "Dobeles dzirnavnieka" ilggadējs (gandrīz 25 gadi) finanšu partneris ir "Swedbank".

Pastas ražotnes izveidē investēti 12,4 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Savienības finansējums ir aptuveni 26%. Projekta ietvaros uzstādītas iepriekšējo pētniecības aktivitāšu rezultātā izstrādātas jaunas un inovatīvas ražošanas tehnoloģijas, ieviešot ražošanā jaunus pastas produktus, kā arī veicinot produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanos. "Dobeles dzirnavnieks" patlaban ir lielākais pastas ražotājs Ziemeļeiropā un viens no lielākajiem eksportētājiem starp ES valstīm. Šobrīd uzņēmums ražo 48 dažādu veidu un formu pastu, kas tiek izplatīta gan vietējā tirgū, gan eksportēta uz Eiropu, Āziju, Dienvidameriku un Āfriku. Jaunajā pastas ražotnē būs iespēja ražot ievērojami plašāku sortimentu, tajā skaitā pagaidām vēl tirgū neesošus produktus. Pastas ražošanas jauda būs aptuveni 40 tūkstoši tonnu gadā.

No idejas līdz projektu pabeigšanai pagāja nedaudz vairāk nekā trīs gadi. "Pieprasījums pēc bioloģiskajiem produktiem strauji aug gan Latvijā, gan pasaulē, tāpēc šī ir stratēģiski nozīmīga iespēja iekustināt Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības nozari un veicināt augstas pievienotās vērtības eksporta produktu ražošanu. Šogad plānojam pārstrādāt aptuveni 40 tūkstošus tonnu bioloģisko graudu, un nākotnē šie apjomi pieaugs," teic "Dobeles dzirnavnieka" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils. Jaunā pastas ražotne "Dobeles dzirnavniekam" ļaus nostiprināt lielākā pastas ražotāja pozīciju Ziemeļeiropā, savukārt jaunizveidotā bioloģisko graudu pārstrādes infrastruktūra ir viena no lielākajām Eiropas Savienībā.

Runājot par grūtībām, ar kurām uzņēmums saskārās projekta realizācijas gaitā, Amsils kā galveno izaicinājumu min bioloģisko graudu iegādi un bažas par to pietiekamību ražošanai. Šobrīd uzņēmumam bioloģiski audzētus graudus piegādā vairāk nekā 200 saimniecības Latvijā, un interese par videi draudzīgu un zaļu saimniekošanu pieaug. "Pasaulē tikai 1,5% no visas lauksaimniecības zemes ir bioloģiski sertificēta, taču Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm pasaulē, kur bioloģiski sertificētās zemes apjoms pārsniedz 10% robežu – 2019. gadā tas bija 15%, un ar katru gadu pieaug," norāda Amsils, uzsverot, ka bioloģisko graudu nozares attīstība un ražošanas pieaugums ievērojami palielinās nozares ilgtermiņa ienesīgumu un pozitīvi ietekmēs arī pārējās bioloģiskās lauksaimniecības apakšnozares.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pauž, ka "Dobeles dzirnavnieka" īstenotais projekts spēs radīt augstu pievienoto vērtību vietējai produkcijai, it īpaši – bioloģiskajai pārtikai. Nenoliedzami tas kāpina arī bioloģiskās produkcijas eksportu un stiprina mūsu lauksaimnieku konkurētspēju kā Latvijā un Eiropā, tā arī visā pasaulē. Šādu projektu īstenošana ievērojami veicina labumu iesaistītajām pusēm – lauksaimniekam, ražotājam un pārstrādātājam. Turklāt Latvija līdz 2027. gadam vēlas divkāršot bioloģiski izmantojamās zemes Latvijā. Savukārt ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka "Dobeles dzirnavnieks" ir apliecinājis, ka Latvijā ir iespējams attīstīt un modernizēt pārtikas ražošanu, nodrošināt stabilas darba vietas, spēt konkurēt globālā mērogā, sniegt jūtamu pienesumu Latvijas ekonomikā. Pat neskatoties uz ārējiem šokiem, kā arī Covid-19 ietekmi, kas radīja satricinājumu eksporta tirgos, uzņēmums domā par ilgtermiņa attīstību un vēl vērienīgāk paplašina savas jaudas.

Šogad "Dobeles dzirnavnieks" kopumā plāno pieņemt pārstrādei 350 tūkstošus tonnu graudu, no kuriem vismaz 15% bioloģiski audzētus. Katru gadu tiek kāpināts bioloģisko graudu pārstrādes apjoms. Šogad plānots iepirkt 50 tūkstošus tonnu bioloģiski audzētu auzu – līdzvērtīgu daudzumu konvencionāli audzētajām. Uzņēmums iepērk arī bioloģiski audzētus zirņus, griķus, kviešus, miežus, rudzus un tritikāli. Patlaban uzņēmumam bioloģiski audzētus graudus piegādā vairāk nekā 200 saimniecības Latvijā, un interese par videi draudzīgu un zaļu saimniekošanu pieaug. Līdz ar realizēto projektu interese par piegādi izrādījuši arī kaimiņvalstu zemnieki. Runājot par lielākajiem šī gada plāna, Amsils atklāj, ka notiek darbs pie jaunas noliktavas būvniecības. Tas ir šī gada projekts un nepieciešams, lai apkalpotu esošās ražotnes.

Eksports veido 68% no "Dobeles dzirnavnieka" apgrozījuma, un pasūtījumu apjoms katru gadu pieaug. 2020. gads eksporta apjomu ziņā bijis labs – ir sasniegts jauns kopējā eksporta apgrozījuma rekords, pārsniedzot 115 miljonus eiro. Lielākie eksporta tirgi ir Eiropas valstis, Āzija, Āfrika un Dienvidamerika. Kopumā "Dobeles dzirnavniekam" ir eksporta pieredze aptuveni 70 valstīs.

Uzņēmumā šobrīd ir nodarbināti 360 darbinieki. No 2020. gada sākuma darbinieku skaits audzis par 10%, taču darbinieku skaits nav audzis tikai jaunajās ražotnēs. Līdz ar ražošanas paplašināšanu, aug darba apjoms arī visos saistītajos procesos (noliktava, realizācija, tehniskā daļa u.c.).

Jau vēstīts, ka AS "Dobeles dzirnavnieks", šā gada pavasarī parakstot līgumu par Lietuvas graudu pārstrādes uzņēmuma AB "Baltic Mill" 100% kapitāla daļu iegādi, plāno palielināt graudu pārstrādes jaudu Baltijas valstīs un stiprināt savu eksportspēju. Plānots, ka darījums noslēgsies līdz šī gada beigām. Darījuma summu uzņēmumi nav atklājuši. AB "Baltic Mill" grupai pieder vairāki graudu pārstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmumi Baltijas valstīs – vienas no vecākajām un lielākajām dzirnavām UAB "Malsena Plius" un makaronu ražotājs "Amber Pasta" Lietuvā, AS "Rīgas dzirnavnieks" Latvijā un AS "Balti Veski" Igaunijā. Pēc darījuma īstenošanas AS "Dobeles dzirnavnieks" plāno investēt Lietuvas graudu pārstrādātāja ražotņu modernizēšanā un paplašināšanā, kas ļaus attīstīt ražošanu un sniegt nopietnu atbalstu uzņēmumu grupas kopējās eksportspējas celšanā.

Pēdējo 10 gadu laikā savas infrastruktūras un ražošanas attīstībā AS "Dobeles dzirnavnieks" ieguldījusi vairāk nekā 120 miljonus eiro. Šogad uzņēmums pabeidza divus pēdējo gadu nozīmīgākos investīciju projektus – Baltijā pirmās bioloģisko graudu pilna realizācijas cikla infrastruktūras izveidi un inovatīvas pastas ražošanas tehnoloģiskās līnijas uzstādīšanu, investējot vairāk nekā 30 miljonus eiro.

AS "Dobeles dzirnavnieks" ir Latvijas lielākais graudu pārstrādes uzņēmums. Tā galvenie darbības virzieni ir visa veida kviešu miltu, mannas, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana. "Dobeles dzirnavnieks" reģistrēts 1991. gadā, tā pamatkapitāls ir 3,90 miljoni eiro (pilnībā apmaksāts). 2019. gadā uzņēmums apgrozīja 129,64 miljonus eiro un nopelnīja 4,20 miljonus eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. Pārskats par 2020. gadu vēl nav pieejams. "Dobeles dzirnavnieka" patiesie labuma guvēji ir igauņi Ūno Lausings (Uuno Lausing) un Romets Puhks (Romet Puhk), liecina Uzņēmumu reģistra informācija.