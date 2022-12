'Dobeles dzirnavnieks' pabeidz 'Rīgas dzirnavnieka' iegādes darījumu

Pārtikas ražotājs AS "Dobeles dzirnavnieks", turpinot uzņēmuma izaugsmi, pabeidzis darījumu par graudu pārstrādes uzņēmumu grupas AB "Baltic Mill" Latvijas un Igaunijas uzņēmumu iegādi, informē uzņēmuma pārstāvji.

Sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju "Spīgulis & Kukainis", kas sniedza darījuma strukturēšanas un juridiskos pakalpojumus, AS "Dobeles dzirnavnieks" ir iegādājies AB "Baltic Mill" Latvijas graudu pārstrādātāju "Rīgas dzirnavnieks" un Igaunijas uzņēmumu "Balti Veski". Šis darījums dos iespēju "Dobeles dzirnavniekam" iegūt papildu jaudas – pašreizējos lielo Eiropas graudu pārstrādes uzņēmumu apvienošanās apstākļos darījums ļaus saglabāt esošo konkurētspēju un tirgus pozīciju, dos iespēju veiksmīgāk konkurēt globālajā tirgū, paplašināt sortimentu un attīstīt jaunu, tajā skaitā nišas produktu ar augstu pievienoto vērtību, ražošanu.

"Noslēgtais darījums turpina uzņemto "Dobeles dzirnavnieka" attīstības kursu, ceļot kopējās graudu pārstrādes jaudas Latvijā, un tas būtiski veicinās vietējo produktu eksportspēju," norāda "Dobeles dzirnavnieka" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils. "Mūsu mērķis ir iezīmēt Latviju pasaules tirgū kā vietu, no kuras nāk konkurētspējīgi graudu pārstrādes produkti ar augstu pievienoto vērtību."

10 gadu laikā "Dobeles dzirnavnieks" savā attīstībā investējis vairāk nekā 120 miljonus eiro un no neliela vietējā uzņēmuma ar niecīgiem eksporta apjomiem spējis kļūt par lielāko pastas ražotāju Ziemeļeiropā un vienu no lielākajiem BIO pārslu ražotājiem Eiropas Savienībā. "Mūsu uzkrātā pieredze, zināšanas un modernā tehniskā bāze sniegs būtisku ieguldījumu arī AS "Rīgas dzirnavnieks" attīstībā," stāsta K. Amsils.

AS "Rīgas dzirnavnieks" turpmāk strādās kā AS "Dobeles dzirnavnieks" meitas uzņēmums, turpinot savu esošo zīmolu attīstību. ""Rīgas dzirnavniekam" ir potenciāls izaugsmei – nepieciešamā infrastruktūra un pieredzējuši darbinieki," norāda Amsils. "Ticam, ka, kopīgi strādājot, visi gūsim papildu pieredzi un zināšanas, kas veicinās arī kopējo Latvijas graudu pārstrādes nozares attīstību."

Kā norāda AS "Rīgas dzirnavnieks" tirdzniecības un loģistikas direktore Iveta Švarce, grupas uzņēmumu sniegtās sinerģijas iespējas abiem graudu pārstrādes uzņēmumiem ļaus strādāt efektīvāk un sniegs būtiskus ieguvumus arī klientiem un piegādātājiem. "Ražošanas procesu efektivizēšana un modernizēšana, eksporta kāpināšana un iepirkto graudu apjoma palielināšana grupas ietvaros ļaus ne tikai attīstīt jaunus produktus, bet arī piedāvāt labākus sadarbības nosacījumus Latvijas zemniekiem un citiem sadarbības partneriem."

Lietuvas Republikas Konkurences padomes lēmumā paustajam, kas neļāva "Dobeles dzirnavniekam" iegādāties "Baltic Mill" grupas uzņēmumus Lietuvā, AS "Dobeles dzirnavnieks" kategoriski nepiekrīt un šo lēmumu ir pārsūdzējis tiesā Lietuvā. Ņemot vērā uzņēmuma tirgus daļas Lietuvā, uzņēmums uzskata, ka Lietuvas Konkurences padome ar šādu lēmumu vēlas aizsargāt vietējos Lietuvas ražotājus no konkurences, neļaujot tirgū ienākt ārvalsts komersantam, kas konkurētu ar vietējiem ražotājiem.