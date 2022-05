'Dobeles dzirnavnieks': Pārtikas ražotāji piedzīvo vēl nebijušu izejvielu cenu pieaugumu

Pārtikas ražotāji šobrīd piedzīvo vēl nebijušu izejvielu cenu pieaugumu, atzīst AS "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Graudaugu cenas šobrīd ir vēsturiski visaugstākajā punktā, kas atsauksies arī uz produkcijas cenām veikalu plauktos, un diemžēl šobrīd nav signālu, ka situācija varētu mainīties.

"Jau kopš pagājušā gada ražas sākuma, saskaramies ar nemitīgu cenu paaugstinājumu graudiem. Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir pielējis vēl eļļu ugunij. Kopš februāra beigām esam pieredzējuši vēl nebijuši izejvielu cenu pieaugumu. Kviešu cena šobrīd ir divas reizes augstāka nekā pirms gada, kas ir ļoti liels un nepieredzēts cenu kāpums. Graudaugu cenas šobrīd ir vēsturiski visaugstākajā punktā. Diemžēl mēs šobrīd neredzam signālus, ka situācija varētu mainīties, jo kopumā tirgus ir ļoti jutīgs. Cenas aug arī energoresursiem, naftai, gāzei un pārējām izejvielām," atzina Amsils.

Viņš norādīja, ka līdz ar karu Ukrainā šobrīd no starptautiskā tirgus ir izslēgti aptuveni 30% no eksporta apmēriem, ko iepriekš veidoja Krievija un Ukraina. "Tas ir ļoti liels apjoms. Ir ļoti maz šodien zināms, kā tas viss attīstīsies tālāk un kāda būs patiesā ietekme uz katru no uzņēmumiem. Skatoties uz ražas sezonu, kas mums ir priekšā, nekādas pozitīvas tendences mēs neredzam un arī nesagaidīsim," teica "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs.

Vienlaikus Amsils prognozēja, ka graudu cenas noteikti nesamazināsies. "Šobrīd nav nekādas indikācijas, lai tās samazinātos. Ir skaidrs, ka Krievijas tirgus ir bloķēts un izolēts, savukārt Ukrainas tirgū ir loģistikas problēmas un pārējās problēmas, ko izraisa karadarbība. Ukraiņi ir arī publiski lūguši palīdzību iepriekšējā gada ražas izvešanai no valsts, jo tur joprojām atrodas liels apjoms graudu, kas bija paredzēti eksportam. Šobrīd tas nav iespējams. Tie uzņēmumi, kas bija saslēguši līgumus par ukraiņu graudu iegādi izdara lielu spiedienu uz tirgu un pieprasījumu, jo ir spiesti meklēt graudus citās eksportējošās valstīs," atzina Amsils.