'Dobeles dzirnavnieks' šogad plāno pieņemt 350 tūkstošus tonnu graudu

AS "Dobeles dzirnavnieks", viens no lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem Baltijā, sācis graudu pieņemšanu. Šogad plānots pieņemt kopumā 350 tūkstošus tonnu graudu, no kuriem atpupveni 15 % - bioloģiski audzētos. Kopējā pārstrādātā apjoma pieaugumu veicinās šā gada jūlijā atklātās jaunās ražotnes – bioloģisko graudu pārstrādes infrastruktūra un inovatīva pastas ražotne.

“Pirmo pieņemto kravu kvalitātes rādītāji ir ļoti dažādi, tomēr kopumā šogad gaidāmi sīki graudi ar pazeminātu tilpummasu. Vēl nesen Zemgalē tika prognozēta rekordliela ziemas kviešu raža, bet ieilgušā karstuma un sausuma dēļ sējumi dažviet ir stipri cietuši un raža varētu būt no 30 līdz 50 % mazāka nekā cerēts. Diemžēl arī bioloģisko graudu raža paredzama mazāka, ko veicināja nelabvēlīgie laikapstākļi, piemēram, pavasarī ieilgušās lietavas, kas aizkavēja sēju, un mitrums un siltums, kas ļāva vairoties kaitēkļiem. Lai arī laikapstākļi jūtami ietekmējuši ražu, graudu pārstrādei pietiks un esam gatavi intensīvai un saspringtai graudu pieņemšanas sezonai,” situāciju raksturo AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.

“Dobeles dzirnavnieks” 12. jūlijā sāka graudu pieņemšanas sezonu Dobelē ar pirmo miežu kravu, savukārt šonedēļ darbu sāk arī Gulbenes un Auces pieņemšanas punkti. Karstums un sausums izveidojis nebijušu situāciju – visu ziemāju kultūru un zirņu kulšana visā Latvijā sākusies vienlaicīgi. Intensīvākajā graudu kulšanas laikā “Dobeles dzirnavnieks” strādā septiņas dienas nedēļā un pielāgo darba laiku lauksaimnieku vajadzībām.

K. Amsils uzsver: “Bioloģiskā lauksaimniecība ir strauji augša un Latvijā vēl nepietiekami apgūta niša, kas mūsu zemniekiem un uzņēmējiem sniedz lielisku iespēju iekarot vietu globālajā tirgū. Patlaban bioloģiskos graudus mums piegādā vairāk nekā 200 Latvijas saimniecību, turklāt esam novērojuši, ka Latvijā interese par videi draudzīgu un zaļu saimniekošanu turpina pieaugt.”

Projekts ļauj tuvākajos piecu gados Latvijā audzētu bioloģisko graudu īpatsvaru palielināt no esošajiem 3 % līdz 10 % 2026. gadā. “Mūsu jaunizveidotā infrastruktūra veicinās bioloģisko graudu ražošanu un pārstrādi Latvijā, ļaujot lauksaimniekiem diversificēt riskus un nodrošināt stabilu kvalitāti. “Dobeles dzirnavnieka” mērķis ir iezīmēt Latviju pasaules kartē kā vietu, kur tiek ražoti īpaši kvalitatīvi pārtikas produkti ar augstu pievienoto vērtību,” saka uzņēmuma vadītājs.

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir Latvijas lielākais pārtikas ražotājs un graudu pārstrādes uzņēmums. Tā galvenie darbības virzieni ir visa veida kviešu miltu, mannas, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana.