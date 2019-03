Ceturtdien, 21. martā, AS "Dobeles dzirnavnieks" ar svinīgu kapsulas ielikšanu uzsāka Baltijā pirmās bioloģisko graudu pilna realizācijas cikla infrastruktūras izveidi. Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada beigām, investējot 18 miljonus eiro. Plānots, ka piecu gadu laikā pēc tā palaišanas bioloģisko graudu pārstrādes apjomi uzņēmumā pieaugs līdz 40 tūkstošiem tonnu, palielinoties aptuveni četras reizes.

Dobelē taps Baltijā lielākā bioloģisko graudu pilnas pārstrādes cikla infrastruktūra, kurā ietverta laboratorija, bioloģisko graudu pieņemšanas, priekšattīrīšanas, pirmapstrādes tehnoloģijas un uzglabāšanas torņi, kā arī atsevišķa bioloģisko graudaugu pārslu ražotne. Paredzams, ka 95% produkcijas tiks eksportēta, tādējādi būtiski veicinot augstas pievienotās vērtības produktu eksportu un sniedzot iespēju Latvijai ieņemt konkurētspējīgu pozīciju pasaules bioloģisko produktu tirgū.

"Latvijā ik gadu pieaug bioloģiski sertificēto saimniecību skaits un saražoto graudaugu apjoms, taču līdz šim nozares attīstību lielā mērā kavējis infrastruktūras trūkums bioloģisko graudu pirmapstrādes un pārstrādes jomā," saka AS "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils, papildinot: "Mūsu realizētais projekts var nospēlēt izšķirošu lomu Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības ilgtermiņa izaugsmes iekustināšanai. Tas ir arī būtisks signāls vietējiem zemkopjiem, ka bioloģiski graudi ir nākotnes prece un to audzēšanā ir vērts ieguldīt. Patlaban no mūsu valstī saražotajiem graudiem tikai 3,2% ir bioloģiski, tāpēc šai jomai ir liels potenciāls attīstīties un būtiski kāpināt īpatsvaru kopējā apjomā".

"Mūsdienās, arvien pieaugot zaļā dzīvesveida popularitātei, pieaug arī sabiedrības pieprasījums pēc ekoloģiski tīras un kvalitatīvas pārtikas. Cilvēki arvien vairāk maina savus dažkārt neveselīgos paradumus, aizstājot tos ar videi un veselībai draudzīgiem pārtikas produktiem. Tādēļ esmu gandarīts, ka līdz ar sabiedrības pieprasījumu un paradumu maiņu arī nozare pielāgojas un aug. Jāsaka, ka nozarē gan vēl ir neapgūta niša – bioloģisko graudu pārstrāde. Līdz ar to "Dobeles dzirnavnieka" bioloģisko graudu pārstrādes infrastruktūras izveide var kļūt par starta posmu šīs nišas pilnvērtīgai izmantošanai. Tā ir ne tikai bioloģiski tīra produkcija Latvijas iedzīvotājiem pašmāju tirgū, bet arī vērtīgs eksporta produkts. Pilnvērtīgi izmantojot šīs iespējas, mēs varam stiprināt un attīstīt Latvijas Bio un Eko produktu kvalitātes zīmi," uzskata Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

Projektam būs būtiska ietekme Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības ilgtermiņa attīstībā. Uzņēmums prognozē, ka projekts ietekmēs Latvijā audzēto bioloģisko graudu īpatsvara pieaugumu no patlaban esošajiem 3% līdz 10% 2026. gadā. Bioloģisko graudu īpatsvara pieaugums vietējos laukos, likumsakarīgi sekmēs arī bioloģiskās lopkopības un piensaimniecības attīstību, kuru izaugsmi līdz šim kavējusi sertificētas barības nepietiekamā pieejamība.

"Esmu gandarīts, ka pēdējā desmitgadē ir ievērojami palielinājies gan bioloģisko produktu ražotāju skaits, gan bioloģiskās lauksaimniecības platība. Arī Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības nozare turpina attīstīties, iesaistās arvien jauni uzņēmumi ar ne tikai jauniem produktiem, bet arī to pārstrādes veidiem," saka Gerhards.

"Dobeles dzirnavnieks" jau patlaban ir lielākais bioloģisko pārslu un vienīgais bioloģiskās lopbarības ražotājs Latvijā. Bioloģisko graudu pārstrādi uzņēmums uzsāka 2016. gadā, pārstrādājot 657 tonnas bioloģisko graudu gadā. Šogad prognozēts pārstrādāt aptuveni 11 tūkst. tonnas bioloģisko graudu, sasniedzot maksimālo esošās pārstrādes jaudu.

Pēc projekta īstenošanas "Dobeles dzirnavnieks" piecu gadu laikā spēs palielināt bioloģisko graudu pārstrādes apjomus līdz aptuveni 40 tūkstošiem tonnu. Ja patlaban "Dobele dzirnavnieks" bioloģisko graudu apjoms kopējā pārstrādē ir 5%, tad 2026. gadā paredzams, ka tas sasniegs 15%.

Jāatgādina, ka pagājušajā gadā Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome, kuru pārstāv Zemkopības ministrijas un Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji, izskatīja un atbalstīja šo "Dobeles dzirnavnieka" projektu kā stratēģiski nozīmīgu. Projekta realizēšanā tiks investēti 18 miljoni eiro, no kuriem 5 miljoni eiro ir līdzfinansējums Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros, 2,7 miljoni eiro – uzņēmuma sākotnējais pašu ieguldījums un 10,3 miljonus eiro ir plānots piesaistīt bankas finansējumu.