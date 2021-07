'Dokobit' sāk piedāvāt kvalificētu elektroniskā paraksta validācijas pakalpojumu

Elektroniskās parakstīšanās pakalpojuma nodrošinātājs uzņēmums "Dokobit" ir kļuvis par pirmo uzņēmumu Baltijas valstīs un par vienu no nedaudzajiem pasaulē, kas piedāvā kvalificētu elektroniskā paraksta validācijas pakalpojumu.

Tas ļaus uzņēmumiem un fiziskām personām pārliecināties, ka citu pušu elektroniskie paraksti un elektroniskie zīmogi ir derīgi no parakstīšanas līdz validēšanas brīdim.

Saskaņā ar eIDAS regulu validācija ir papildu pakalpojums elektroniskajiem parakstiem un elektroniskajiem zīmogiem. Izmantojot šo pakalpojumu, ir iespējams noteikt, vai e-paraksts un e-zīmogs ir bijis derīgs no to izveides brīža līdz validēšanas brīdim. Validācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu e-paraksta vai e-zīmoga dokumentu integritāti, kā arī pārbaudītu e-parakstu un e-zīmogu derīgumu.

Elektroniskie paraksti un elektroniskie zīmogi var būt nederīgi vai laika gaitā zaudēt savu derīgumu vairāku iemeslu dēļ. Piemēram, ja kvalificēts sertifikāts parakstīšanas vai apzīmogošanas brīdī ir bijis atsaukts vai ir beidzies tā derīguma termiņš, paraksts vai zīmogs ir izsniegts ar nekvalificētu sertifikātu, dokumentam pievienots nekvalificēts laika zīmogs, dokuments ir mainīts pēc tā parakstīšanas vai apzīmogošanas u.tml.

Nekvalificētiem validācijas pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma validēt visus kvalificētos elektronisko parakstu, zīmogu un laika zīmogu izsniedzējus, kas nodrošina savus pakalpojumus Eiropas Savienībā un ir iekļauti Eiropas Komisijas uzticamo pakalpojumu sarakstā (European Commission's Trusted Service List). Tas var radīt problēmas darījumā iesaistītajām pusēm. "Dokobit" ir izgājis neatkarīgu audita procesu un saņēmis kvalificēta uzticamības pakalpojumu sniedzēja statusu. Tāpēc tas tagad var validēt e-parakstu un e-zīmogu derīgumu.

"E-parakstu izmantošana Eiropā kļūst populārāka, tāpēc arī validācija kļūst aizvien pieprasītāka, jo elektroniski parakstītos un elektroniski apzīmogotos dokumentus ir jāpārbauda. Ja tas netiek izdarīts, tad parakstītā dokumenta saņēmējs nevar būt drošs, ka e-paraksti un e-zīmogi ir derīgi. Taču ir svarīgi izvēlēties kvalificētu validācijas pakalpojuma sniedzēju. Pretējā gadījumā var būt tā, ka nekvalificēts validācijas pakalpojumu sniedzējs uzrāda, ka e-paraksts ir derīgs, taču patiesībā tā nav. Tas ir kā iegādāties dzīvnieku no nelicencēta dzīvnieku audzētāja - kad to iegādājies, dzirdi vienu stāstu. Taču patiesība, ko ieraugi pēc dažiem gadiem, izrādās citādāka," skaidro "Dokobit" pārstāvis Latvijā Ilmārs Arsenovičs,

"Dokobit" ir viena no lielākajām platformām, kas nodrošina elektroniskās parakstīšanās pakalpojumu Baltijā un Ziemeļvalstīs. To izmantojot, uzņēmumiem, privātpersonām un valsts iestādēm ir iespēja izmantot programmatūras kā pakalpojuma risinājumu elektroniskās autentifikācijas, parakstīšanas, apzīmogošanas un validācijas procesiem. "Dokobit" ir viens no 17 kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem e-parakstu un e-zīmogu validācijai Eiropas Savienībā (ES), kas iekļauts ES uzticamo pakalpojumu sarakstā.