Domes un konkurences uzraugu strīdu par Rīgas atkritumiem izšķirs 1. oktobrī

Gandrīz visas darba dienas garumā uzklausot iesaistīto pušu argumentus, Administratīvā apgabaltiesa pirmdien pabeidza Rīgas domes (RD) un AS "Tīrīga" pieteikuma izskatīšanu par Konkurences padomes (KP) lēmuma par pagaidu noregulējuma atcelšanu. Tiesas nolēmums būs pieejams 1. oktobra pēcpusdienā un tas nebūs pārsūdzams.

RD un "Tīrīga" ar pieteikumu administratīvajā tiesā vērsās pēc tam, kad KP 18. jūlijā pret Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA "Getliņi EKO" ierosinātās pārkāpuma lietas par iespējamu līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102. pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ietvaros 9. septembrī pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu.

KP skaidroja, ka pagaidu noregulējums nepieciešams, lai lietas izpētes laikā saglabātu konkurenci sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā. Savukārt dome un "Tīrīga" tiesā prasīja atcelt šo konkurences uzraugu lēmumu.

Pēc lēmuma par pagaidu noregulējumu pieņemšanas RD vērsās ar lūgumu pie valdības izsludināt ārkārtējo situāciju pilsētas teritorijā, lai nodrošinātu atkritumu izvešanas nepārtrauktību apstākļos, kad bija beiguši darbību līdzšinējie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, bet koncesijas līguma ar "Tīrīgu" darbību daļēji apturēja KP.

11. septembrī valdība ar rīkojumu izsludināja ārkārtējo situāciju Rīgā, un 19. septembrī to atbalstīja arī Saeima.

Tikmēr RD sarunu procedūras ietvaros vienojās ar trim līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem par darbības turpināšanu, kā arī tās daļas klientu, kuru apsaimniekotājs "Pilsētvides serviss" darbību izvēlējās neturpināt, turpmāko apkalpošanu.

Tiesas sēdes laikā RD, "Tīrīgas" un KP pārstāvji izklāstīja savu atšķirīgo redzējumu attiecībā uz izskatāmo prasību, kā arī padziļināti diskutēja par to, vai šajā situācijā vispār ir piemērojams LESD, kā arī par to, vai RD darbību šajā gadījumā var uzskatīt par saimniecisko darbību un līdz ar to konkurenci ietekmējošu.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka KP šajā gadījumā ir pārkāpusi savas kompetences ietvarus un ka RD un "Tīrīga" ir rīkojušās atbilstoši spēkā esošajiem likumiem.

Pieteicēju pārstāvji norādīja, ka, ja nepieciešamas izmaiņas likumos, tad tās ir jāveic likumdevējam nevis KP ar saviem lēmumiem. Viņi uzskata, ka KP varēja izmeklēt ierosināto lietu likumā atvēlētajā termiņā, kas var ilgt pat divus gadus, bez pagaidu noregulējuma ieviešanas. Tāpat KP tika tika norādīts, ka monopola stāvoklis atkritumu apsaimniekošanas jomā ir ari citās Latvijas pašvaldībās, bet KP pret tām nav vērsusies.

KP pārstāvji uz to atbildēja, ka atkritumu apsaimniekošanas tirgus Rīga šajā gadījumā apjoma un ekonomiskās ietekmes ziņā nav salīdzināms ar citām pašvaldību teritorijām valstī.

KP Juridiskā departamenta direktors Valentīns Hitrovs tiesā skaidroja, ka, ja konkurences uzraugi nepieņemtu lēmumu par pagaidu noregulējumu, tad pēc diviem gadiem, kas ir termiņš izmeklēšanas veikšanai, varētu izveidoties oligopols jeb tirgus sadale tikai starp diviem konkurentiem, ko nevēlas pieļaut KP. Līdz šim Rīgā bija četri dažādi atkritumu apsaimniekotāji, bet tagad pēc lēmuma par pagaidu noregulējuma palikuši vismaz trīs.

Turklāt KP pārstāvis arī atspēkoja prasītāju argumentu, ka neviens no uzņēmumiem, kas pēc koncesijas līguma noslēgšanas bija palicis ārpus tirgus, nav iesniedzis sūdzību par konkurences ierobežošanu, sakot, ka KP var ierosināt lietu arī pēc pašiniciatīvas, saskatot apdraudējumu konkurences struktūrai noteiktā pakalpojumu jomā.

"Delfi" jau ziņoja, ka KP lēmumā par pagaidu noregulējumu ir pieci punkti – Rīgas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" nekavējoties jāaptur koncesijas līguma izpilde no noslēgšanas brīža daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Otrs punkts uzdod domei un "Getliņi EKO" atturēties no darbībām, kas pielīdzināmas lēmumā konstatētajam LESD 102. panta iespējamam pārkāpumam. Tāpat pašvaldībai uzdots nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 12. septembrim atsaukt atkritumu apsaimniekošanas līgumu uzteikumus, kas nosūtīti atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem bija spēkā esoši atkritumu apsaimniekošanas līgumi pirms koncesijas līguma noslēgšanas.

Pašvaldībai nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 12. septembrim bija jāinformē atkritumu radītāji par sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai bija noslēgti līgumi pirms koncesijas līguma noslēgšanas.

Domei kopā ar "Getliņi EKO" līdz 12. novembrim jāiesniedz KP plāns, kā tiks nodrošināta konkurences noteikumu ievērošana nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū.