Domstarpību dēļ biedrs pamet Latvijas atjaunojamās enerģijas federāciju

Latvijas Vēja enerģijas asociācija (VEA) ir nolēmusi izstāties no "Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas" (LAEF), lai turpmāk neatkarīgi veicinātu tirgus principos balstītu atjaunojamās enerģijas nozares attīstību, portāls "Delfi" uzzināja asociācijā.

"Mēs secinājām, ka vēja enerģijas nozares nostāja par Latvijas atjaunojamās enerģijas politikas virzību būtiski atšķiras no federācijas ieņemtās pozīcijas, proti, vēja enerģijas nozare vēlas progresīvu, tirgus principos balstītu enerģētikas politiku, kas nebūtu saistīta ar vēsturisko valsts atbalsta mehānismu," pauž Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis Toms Nāburgs.

Nāburgs norāda, ka vēja enerģija ir sasniegusi attīstības punktu, kurā tā ir ekonomiski konkurētspējīga ar visiem enerģijas avotiem, īpaši fosilajiem. Šobrīd vēja nozares attīstību kavē ieilgušie atjaunojamo enerģijas resursu nozaru un valsts strīdi par obligāto iepirkuma komponenti (OIK).

Saskaņā ar "Bloomberg New Energy Finance" pētījumu, 2050. gadā gandrīz puse (49,9%) no visas elektroenerģijas pasaulē tiks ražota no vēja un saules enerģijas, kas ir būtisks pieaugums no šī brīža 11% īpatsvara, uzsver Nāburgs.

Savukārt Latvijā vēja enerģija šobrīd nodrošina vien 1% no elektroenerģijas pieprasījuma un eksperti lēš, ka vēja enerģijas potenciāls Latvijā ir izmantots tikai par 4%. Latvijā šobrīd ir trešā mazākā uzstādītā vēja enerģijas jauda Eiropas Savienībā – kopējā 68 MW vēja enerģijas jauda apsteidz tikai Slovēniju un Slovākiju. Lietuvā vēja enerģijas jauda ir nepilnas astoņas reizes lielāka kā Latvijā (540 MW), bet Igaunijā – gandrīz piecas reizes vairāk (310 MW).

2013. gadā tobrīd vadošās atjaunojamās enerģijas jomas asociācijas vienojās par "Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas" dibināšanu. LAEF tika apvienotas "Latvijas Ilgtspējīgas attīstības institūts", "Latvijas Atjaunojamās enerģijas konfederācija", "Latvijas Bioenerģijas asociācija", "Latvijas Biogāzes asociācija", "Latvijas Biomasas asociācija LATBIO", "Mazās Hidroenerģētikas asociācija", "Vēja Enerģijas asociācija", "Saules kolektoru asociācija", "Saules enerģijas asociācija", kā arī asociētie biedri SIA "Ošukalns", SIA "Granul Invest", SIA "Pelikana".

LAEF mērķi ir saskaņot un koordinēt atjaunojamās enerģijas nevalstisko organizāciju rīcību un pārstāvēt tās attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām. Sekmēt atjaunojamās enerģijas nozares attīstību, kā arī palielināt atjaunojamās enerģijas devumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē.