'DPD Latvija' elektroauto parka attīstībā investējis 400 tūkstošus eiro

Starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums “DPD Latvija” papildinājis auto parku ar desmit jauniem elektroauto kurjera sūtījumu piegādēm.

Šobrīd "DPD Latvija" elektroauto parkā ir 27 "Volkswagen e-Crafter". Saskaņā ar uzņēmuma ilgtspējas attīstības programmu līdz 2025.gadam "DPD Latvija" plāno nodrošināt 100% emisiju neitrālu sūtījumu piegādi Rīgā un Pierīgā. Kopējās investīcijas elektrotransporta auto uzlādes infrastruktūras izveidē un desmit jaunu pilnībā ar elektrību darbināmu auto iegādē ir ap 400 tūkstošiem eiro.

"DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Grants norāda, ka, pieaugot sūtījumu apjomam, strauji aug transporta piegāžu apjoms gan uz "DPD Pickup" paku skapju tīklu, gan kurjera piegādēm visā Latvijā. Līdz ar to videi draudzīga autoparka izveide sūtījumu piegādēm ir viena no šā brīža prioritātēm uzņēmuma attīstībā. "DPD Latvija" mērķis ir primāri nodrošināt emisiju neitrālu sūtījumu piegādi pilsētvidē - Rīgā un Pierīgā, pakāpeniski to attīstot arī citviet Latvijas teritorijā.

Foto: Publicitātes foto

"Mainoties iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem e-vidē, sūtījumu piegādes apjomi pakāpeniski aug, bet tuvojoties svētku laikam tie aug daudz straujāk. Decembra sākumā sūtījumu apjoma pieaugums "DPD Latvija" tīklā ir par 73%, bet, tuvojoties svētkiem, tas, visticamāk, tikai pieaugs," skaidro Grants.

Lai nodrošinātu augošo sūtījumu apjomu apstrādi un savlaicīgu piegādi, "DPD Latvija" īsteno pēdējo gadu laikā vērienīgāko uzņēmuma investīciju projektu pakāpeniskā "DPD Latvija" tīkla infrastruktūras paplašināšanā un modernizācijā. Šobrīd "DPD Latvija" nodrošina sūtījumu piegādi caur 210 pašapkalpošanās "DPD Pickup" paku skapjiem visā Latvijā, bet saskaņošanas procesā vēl ir 41 jauna paku skapja uzstādīšana – gan vietās, kur jau ir pieejami "DPD Latvija" pakalpojumi, gan jaunās teritorijās. Papildus tam tiek veikta arī esošo "DPD Pickup" paku skapju paplašināšana ar papildus sūtījumu nodalījumiem vietās, kur šobrīd tiek pārsniegta esošo paku skapju kapacitāte.

"DPD" Latvijā darbojas kopš 1998. gada. "DPD Latvija" nodrošina sūtījumu piegādi Latvijas teritorijā, kā arī veic starptautiskos sūtījumus. "DPD Latvija" ir daļa no "DPD grupas" uzņēmumiem, kas pārstāvēti 43 pasaules valstīs un pieder Francijā reģistrētam uzņēmumam "GeoPost". "DPD grupas" 2020. gada apgrozījums ir teju 11 miljardi eiro. "GeoPost" ir "Le Groupe La Poste" piederoša kontrolakciju sabiedrība.