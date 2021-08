'DPD Latvija' investē 1,2 miljonus eiro pakomātu tīkla attīstībā

Strauji attīstoties e-komercijas pakalpojumu virzienam, "DPD Latvija" sūtījumu apjoms pakomātu tīklā gada laikā ir pieaudzis piecas reizes. Līdz ar to uzņēmums šogad plāno vērienīgas investīcijas infrastruktūras paplašināšanā. Lai nodrošinātu augošo sūtījumu apjomu piegādi, līdz gada beigām plānots ieguldīt 1,2 miljonus eiro vairāk nekā 50 jaunu pakomātu uzstādīšanā visā Latvijas teritorijā, kā arī esošo paku skapju paplašināšanā, kur šobrīd tiek pārsniegta to kapacitāte, informē uzņēmums.

Lai nodrošinātu augošo sūtījumu apjomu apstrādi un savlaicīgu piegādi, "DPD Latvija" īsteno pēdējo gadu laikā vērienīgāko uzņēmuma investīciju projektu pakāpeniskā tīkla infrastruktūras paplašināšanā un modernizācijā.

"DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Grants norāda, ka no septembra uzņēmums vairs nepiedāvās iespēju izņemt sūtījumu "DPD" paku bodēs, ko līdz šim piedāvājām kopā ar saviem sadarbības partneriem, bet nodrošinās alternatīvu iespēju saņemt sūtījumus kādā no jaunajiem pakomātiem, kuru izvietojums plānots līdzvērtīgs. Tāpat tiks palielināta pakomātu kapacitāte ar papildu sūtījumu nodalījumiem, bet no septembra plānots ieviest arī pēcapmaksas iespēju, norēķināties par preci to saņemot pie pakomāta. Līdz ar jauno pakomātu uzstādīšanu uzņēmums būs izveidojis plašu pakomātu tīkla pārklājumu visā Latvijā.

"Investīciju projekts paredz pakāpenisku ieguldījumu kopējā "DPD Latvija" attīstībā, paredzot gan pakomātu tīkla paplašināšanu, gan iekārtu modernizāciju sūtījumu šķirošanas terminālā, lai kāpinātu uzņēmuma kapacitāti, apstrādājot arvien vairāk augošo sūtījumu apjomu. Pateicoties jaunajai sūtījumu šķirošanas iekārtai, ko esam uzstādījuši, mums izdevies vairāk nekā divas reizes kāpināt sūtījumu apstrādes jaudas. Līdz ar to likumsakarīgi šobrīd ir kāpināt arī pakomātu tīkla kapacitāti," teic Grants.

Jau vēstīts, ka uzņēmums, pieaugot pieprasījuma apjomam arī pēc kurjera piegādēm, ir papildinājis elektrotransporta parku, lai varētu nodrošināt videi draudzīgas sūtījumu piegādes.