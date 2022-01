Dreiliņos esošais 'Nordo' loģistikas parks ievērojami paplašinās

Apvienojot divus uzņēmumus – "Balt Cargo Solutions" un "Beinits", nekustamā īpašuma fonda pārvaldnieks "SG Capital" ir izveidojis lielāko loģistikas centru Rīgā un arī visā Latvijā. Loģistikas centra jaunais nosaukums ir "Nordo", un tā kopējā iznomājamā platība sasniedz 90 000 m2.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Nordo" loģistikas parks atrodas Dreiliņos, pārsimts metru attālumā no autoceļa P4, kas ir viens no galvenajiem transporta satiksmes mezgliem Rīgā. Centra lielāko nomnieku vidū ir vairāki Latvijā un Baltijā pazīstami uzņēmumi, piemēram, "Depo DIY", "VIA 3L Latvia", "Latvijas Balzams", "Tamro".

Ņemot vērā esošo un potenciālo nomnieku interesi paplašināties, 2021. gada beigās "Nordo" loģistikas parks iegādājās 9 hektāru plašu blakus esošu īpašumu, kur plānots attīstīt vairāk nekā 40 000 m2 papildu noliktavu platības. Pēc jaunā apjoma attīstības noslēguma kopējā "Nordo" loģistikas parka teritorija aptvers vairāk nekā 30 hektārus, nodrošinot aptuveni 135 000 m2 noliktavu platību. Tādējādi "Nordo" būs ne tikai lielākais loģistikas parks Latvijā, bet arī viens no lielākajiem Baltijā.

Šobrīd tiek izstrādāts būvniecības projekts papildu noliktavas ēkai un būvniecību plānots uzsākt 2022. gada nogalē. Vienlaicīgi arī esošās ēkas tiek pielāgotas mūsdienu prasībām, pakāpeniski ieviešot "BREEAM" ilgtspējas sertifikāciju visam ēku kompleksam. "Nordo" apsaimniekošanā un uzturēšanā tiek lietota 100% Latvijā saražotā "Elektrum" zaļā enerģija, un nākotnē centrs plāno attīstīt enerģijas ražošanu ar saules paneļiem.

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks SIA "SG Capital Partners AIFP" darbu Latvijas tirgū sāka 2016. gadā. Lielākie no Latvijā pārvaldītajiem īpašumiem ir biroju centrs "Skanstes City" Skanstes ielā 50, Rīgā, kas ietver arī biroju ēku "Skanstes City"/"Dunte" Duntes ielā 3, biroju ēka "Open Centre" Brīvības ielā 39, Rīgā, kā arī šogad iegādāto loģistikas parku "Nordo" Dreiliņos.