Drīz noslēgsies pieteikšanās tehniskās apskates uzņēmumu kapitāla daļu izsolēm

Līdz 11.jūlija dienas beigām iespējams pieteikties dalībai SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" organizētajās VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) piederošo kapitāla daļu SIA "Autests" un SIA "Venttests" elektroniskajās izsolēs, bet līdz 18.jūlija plkst. 23:59 – dalībai SIA "Auteko & TUV Latvia - TUV Rheinland grupa" un SIA "Scantest" kapitāla daļu izsolēs.

Īstenojot CSDD piederošo kapitāla daļu pārdošanas procesu, Possessor piedāvā iegādāties SIA "Autests" 393 kapitāla daļas jeb 20% no pamatkapitāla, SIA "Venttests" 142 401 kapitāla daļas jeb 50% no pamatkapitāla, SIA "Auteko & TUV Latvia - TUV Rheinland grupa" 765 kapitāla daļas jeb 51% no pamatkapitāla, kā arī SIA "Scantest" 500 kapitāla daļas jeb 20% no pamatkapitāla.

Kā vēstīts iepriekš, atļauju pārdot CSDD piederošās kapitāla daļas četros autotransporta tehnisko apskašu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos deva Ministru kabinets ar 2020.gada 25.augusta rīkojumu. Līdz šim autotransportlīdzekļu tehniskā stāvokļa pārbaude bija uzticēta CSDD, kura ir šo funkciju deleģējusi četrām direkcijas akreditētām kapitālsabiedrībām.

Atbilstoši sadarbības līgumam, kas noslēgts ar CSDD, Possessor nodrošina CSDD piederošo kapitāla daļu pārdošanas procesu, tai skaitā organizē kapitāla daļu vērtības noteikšanu, izstrādā pārdošanas noteikumus, saskaņojot tos ar CSDD, veic pārdošanas izziņošanu un citus publicitātes pasākumus, kā arī organizē izsoles.